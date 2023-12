Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai et le gouverneur de la province sud-coréenne de Chungcheongbuk, Kim Yong Hwan ont signé un protocole d'accord sur les relations d’amitié et de coopération entre le Comité populaire municipal et l’administration provinciale de Chungcheongbuk, lors de d’une réception à Ho Chi Minh-Ville le 18 décembre,.

L'Association des producteurs et exportateurs de fruits et légumes vietnamiens vise un chiffre d'affaires à l'exportation record compris entre 5,5 et 5,6 milliards de dollars pour cette année, soit une augmentation impressionnante de 70 % sur un an.