Berlin (VNA) - Dès l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA) en août 2020, le commerce bilatéral s'est bien développé ces trois dernières années, selon Dô Viêt Ha, représentante du Bureau du commerce de l’ambassade du Vietnam en Allemagne.L'Union européenne (UE) est le troisième partenaire commercial du Vietnam et un marché d'importation de produits agricoles en forte croissance depuis l'entrée en vigueur de l’ EVFTA , a-t-elle déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).Le secteur agricole vietnamien est considéré comme l'un des plus grands bénéficiaires de l'EVFTA, en tête les produits aquatiques et végétaux, riz et légumes, qui bénéficient tous de taux d'imposition préférentiels, a indiqué Dô Viêt Ha.