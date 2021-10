Hanoi (VNA) - L’ambassade d’Israël au Vietnam et la compagnie israélienne Polifilm ont organisé le 29 octobre une cérémonie de don de polifilms antiviraux à l’Hôpital universitaire de médecine de Hanoi.

L’ambassadeur d’Israël au Vietnam, Nadav Eshcar (2e à partir de la gauche) lors de la cérémonie, le 29 octobre. Photo : thoidai.com.vn

Les polifilms antiviraux fourniront une couche de protection sure pour les patients et les travailleurs de santé lorsqu’ils seront en contact avec des surfaces présentant un risque élevé d’infection virale et de transmission bactérienne. L’activité est coordonnée par la Chambre de commerce et d’économie d’Israël au Vietnam.

À l’Hôpital universitaire de médecine de Hanoi, le polifilm sera collé à des endroits où le contact avec les mains est important, tels que les comptoirs d’accueil des patients, les poignées de porte, les boutons d’ascenseur et les rampes d’escalier. Le film transparent polifilm contient un principe actif à base d’ions métalliques qui, comme le savon ou le désinfectant, attaquent l’enveloppe des agents pathogènes et les rendent inoffensifs.

Les résultats des tests contre le virus SARS-CoV-2 selon la norme ISO 21702:2019 montrent que le film a la capacité de réduire jusqu’à 98 % des virus sur la surface d’utilisation et a une efficacité antibactérienne jusqu’à 99 % après 24 heures.

Selon le fabricant israélien Polifilm Israel, les domaines d’application de cette membrane incluent l’industrie médicale et pharmaceutique, la construction, les écoles, l’agriculture, l’industrie de l’emballage, la logistique, les usines automobiles, l’industrie manufacturière, le plastique, l’acier inoxydable, le métal et le verre.

L’ambassadeur d’Israël au Vietnam, Nadav Eshcar, a déclaré qu’il était très impressionné par le traitement des patients souffrant du Covid-19 à l’Hôpital universitaire de médecine de Hanoi durant ces derniers temps.

Israël a récemment fait don de respirateurs à l’Hôpital universitaire de médecine de Hanoi pour le traitement du Covid-19, ainsi que de nombreux équipements au ministère de la Santé. Le pays est très heureux de contribuer aux efforts de prévention du Covid-19 du Vietnam, a fait savoir l’ambassadeur israélien.

« L’hôpital s’intéresse particulièrement à la lutte contre les infections. Nous utilisons actuellement ce type de polifilm et il est efficace », a déclaré Nguyên Thanh Binh, directeur adjoint de l’Hôpital universitaire de médecine de Hanoi.

En plus du grand nombre de polifilms antiviraux offerts à l’hôpital universitaire de médecine de Hanoi, Polifilm Israël a également présenté cette solution innovante, à Vietcombank, avec le soutien de la Chambre de commerce et d’économie d’Israël, l’Hôpital universitaire de médecine militaire 175, le Bureau du ministère des Sciences et des Technologies, le groupe T&T et plusieurs autres organisations, pour une surface totale de film de 2.520 m2.

Israël est connu pour appliquer une technologie innovante dans les soins de santé, en particulier pendant l’épidémie de Covid-19. Selon les données de la Chambre de commerce et d’économie israélienne, plus de 100 entreprises israéliennes utilisent actuellement la technologie pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. – NDEL/VNA