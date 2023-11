Le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hung, a eu une réunion avec la ministre française de la Culture, Mme Rima Abdul Malak. Photo : VNA

Paris (VNA) - Dans le cadre d'une visite de travail en France, dans l'après-midi du 17 novembre, le ministre vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hung, a eu une réunion avec la ministre française de la Culture, Mme Rima Abdul Malak.



Nguyen Van Hung a affirmé que la coopération culturelle entre les deux pays s'est bien déroulée ces dernières années, notamment à travers les activités des deux Centres culturels. En 2009, les deux pays ont signé un accord pour ouvrir des centres culturels de chaque côté, contribuant ainsi à créer une base permettant à l'Institut français au Vietnam et au Centre culturel vietnamien en France d'affirmer leur position juridique dans le pays d’accueil.



Le ministre Nguyen Van Hung a partagé qu'au cours des 50 dernières années, depuis l'établissement officiel des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France, la coopération culturelle a contribué à créer des conditions favorables pour promouvoir la coopération dans d'autres secteurs entre les deux pays, renforçant l'amitié et compréhension mutuelle entre les deux nations. Le Vietnam est considéré comme un membre actif, apportant d’importantes contributions aux activités de la Communauté francophone.



Nguyen Van Hung espère que la rencontre entre les deux ministres permettra d’exploiter au maximum les potentiels et les atouts dans les domaines de la conservation du patrimoine, le développement des industries culturelles et des beaux-arts...



Pour sa part, Rima Abdul Malak a souligné que la France prêtait attention au développement d'industries culturelles et créatives qui apportaient des valeurs de haute qualité à la jeune génération. Récemment, le président français Emmanuel Macron a inauguré le Cité internationale de la langue française dans la commune de Villers-Cotterêts. C'est un lieu d'accueil pour les écrivains et artistes des pays francophones, dont le Vietnam, venus échanger, composer et traduire.



La ministre Rima Abdul Malak a proposé de mettre en œuvre un programme de traduction de livres littéraires français en vietnamien et de livres littéraires vietnamiens en français.



La coopération dans le cinéma est un domaine d'intérêt majeur pour la France à travers une série de projets spécifiques comme l'investissement dans le film "Brilliant Ashes", coproduit par des Français et bénéficiant d'un financement important du ministère de la Culture et de la diplomatie française. Outre l’aide aux jeunes producteurs vietnamiens à participer au Marché du Films du Festival de Cannes, la France a invité le Vietnam à participer à de nombreux autres événements cinématographiques importants tels que le 45e Festival du film des Trois continents à Nantes (24 novembre au 11 décembre) et organisera un événement présentant 20 films vietnamiens classiques.



La responsable française a également évoqué l'idée d'un programme de coopération entre les deux pays dans le domaine de la conception de produits artisanaux. Les deux parties peuvent organiser des expositions, des semaines du design, présenter des produits d'un pays dans l'autre...



Remerciant la partie française pour son soutien significatif, le ministre Nguyen Van Hung a proposé que les deux parties envisagent de signer un plan de coopération avec l’accent mis sur les industries culturelles et créatives, notamment cinéma, beaux-arts, artisanat, livre, festivals d'art...



A l'issue de la rencontre, les deux ministres ont convenu d’élaborer prochainement un cadre de plan visant à signer ce document important mentionné, à l'occasion de la visite officielle des hauts dirigeants français au Vietnam en 2024.