Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Une conférence sur le thème «Une transition énergétique juste: de la recherche à la pratique» s'est tenue le 26 juin à Hanoi afin de partager les résultats de travaux de recherche sur la transition énergétique juste au Vietnam et de partager des expériences internationales dans ce domaine.

L'événement était organisé conjointement par l’Union des associations des sciences et des technologies du Vietnam (VUSTA), l'institut Friedrich Ebert Stiftung (FES) au Vietnam et le Centre de développement et d'innovation verte (GreenID).

Le vice-président de la VUSTA, Nghiem Vu Khai, a déclaré que la transition des énergies fossiles aux énergies renouvelables était une tendance inévitable, non seulement pour les objectifs climatiques, mais également pour les avantages socio-économiques et environnementaux.

Le Vietnam a pris de nombreuses politiques encourageant le développement des énergies renouvelables et a connu une explosion de projets d’énergie solaire, a-t-il annoncé.

La directrice du GreenID, Nguy Thi Khanh, a déclaré que la transition énergétique était le passage d'une forte dépendance aux combustibles fossiles au développement et à l'utilisation efficace des énergies renouvelables, contribuant à garantir la sécurité énergétique et à réduire les émissions de gaz.

Partageant des expériences internationales, des spécialistes allemands et sud-africains ont déclaré que la transition énergétique était nécessaire pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris et les Objectifs de Développement durable. Cependant, des conflits sur le plan économique et foncier surviendront pendant le processus de transition.

Des experts et scientifiques nationaux et étrangers ont également axé les discussions sur une feuille de route pour mettre en œuvre une transition énergétique juste au Vietnam, tout en formulant des recommandations pour la mise en place de politiques appropriées après 2020.

Ils ont souligné la nécessité de mettre en place un mécanisme de coordination au niveau d'Etat pour renforcer la coopération intersectorielle, et pour élaborer et mettre en œuvre la feuille de route; et d'adopter des politiques préférentielles pour utiliser efficacement les énergies et développer les énergies renouvelables.-VNA