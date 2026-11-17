Tel Aviv (VNA) - Le Bureau commercial du Vietnam en Israël et la Fédération des chambres de commerce israéliennes (FICC) ont organisé conjointement, le 16 novembre, un séminaire de mise en relation commerciale avec des importateurs israéliens, réunissant plus de 40 entreprises spécialisées dans l’importation de marchandises et l’exportation d’équipements et de technologies.



Prenant la parole lors de l’événement, Ksenia Koroleva, cheffe du Département de la coopération internationale de la FICC, a estimé que cette rencontre offrait aux importateurs israéliens l’occasion d’élargir leurs partenariats et de rechercher de nouvelles sources d’approvisionnement à l’étranger, le Vietnam étant considéré comme un fournisseur important. Elle a également souligné que cette initiative posait les bases d’un renforcement de la coopération entre la FICC et le Bureau commercial du Vietnam en Israël en 2027.



De son côté, le conseiller commercial de l’ambassade du Vietnam en Israël, Le Thai Hoa, a présenté les principales dispositions de l’Accord de libre-échange Vietnam-Israël (VIFTA) ainsi que les opportunités qu’il offre après près de deux ans de mise en œuvre. Il a souligné que, dans un contexte de perturbation de l’approvisionnement en Israël liée au conflit, de nombreuses entreprises du pays recherchaient de nouveaux fournisseurs et partenaires, notamment pour les produits vietnamiens à fort potentiel d’exportation.



Lors de la séance de mise en relation commerciale, les importateurs et représentants des réseaux de distribution israéliens ont exprimé leur intérêt pour des approvisionnements réguliers et en grandes quantités depuis le Vietnam, notamment en produits alimentaires, produits agricoles, aliments transformés, confiseries, biens de consommation, produits pharmaceutiques et cosmétiques, articles ménagers, pneumatiques, matériaux de construction, équipements électroniques et de bureau. Le Bureau commercial leur a fourni des informations et les a mis en relation avec des entreprises, producteurs et exportateurs vietnamiens adaptés à leurs besoins.



Le Bureau commercial a également présenté plusieurs foires et salons spécialisés prévus au Vietnam en 2027, en encourageant les entreprises israéliennes à y participer afin d’étudier le marché et de rechercher des possibilités de coopération directe.



Selon les statistiques présentées lors du séminaire, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint près de 3,5 milliards de dollars au cours des dix premiers mois de 2026, en hausse de 12,7 % sur un an. Les exportations vietnamiennes vers Israël se sont élevées à 997,1 millions de dollars, en progression de 41,4 %. En l’absence de fluctuations majeures du marché, le commerce bilatéral pourrait atteindre environ 4,4 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année, dont près de 1,3 milliard de dollars d’exportations vietnamiennes.



Ce séminaire a contribué à renforcer les liens entre les entreprises des deux pays, à élargir leurs possibilités d’accès aux marchés et à promouvoir les exportations vietnamiennes vers Israël. -VNA