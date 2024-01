Un coin de Bangkok. Photo : The Nation

Bangkok, 1er janvier (VNA) – La chaîne américaine CNN a désigné Bangkok, capitale de la Thaïlande, parmi les 10 meilleurs endroits au monde pour dire adieu à l'ancienne année et accueillir la nouvelle.CNN a rapporté que lorsque les touristes recherchent la vie nocturne la plus animée d'Asie, Bangkok est toujours dans leur esprit. C'est considéré comme un endroit idéal pour dire adieu à la vieille année et accueillir la nouvelle année pour ceux qui apprécient l'atmosphère animée, les lumières, les couleurs, les sons et le plaisir.Célébrant le Nouvel An à Bangkok, les touristes peuvent assister à des feux d'artifice spectaculaires à ICONSIAM, un célèbre centre commercial et lieu de divertissement le long de la rivière Chao Phraya. Ils pourraient également poursuivre la célébration dans des bars vertigineux comme le Sky Beach Bangkok, le bar sur le toit le plus haut de Bangkok, ou le Sirocco, l'exaltant restaurant sur le toit.Les voyageurs à la recherche d'une atmosphère paisible le premier jour de la nouvelle année peuvent visiter les temples et les pagodes.Pendant ce temps, CNN a également mentionné Bangkok parmi les 23 villes du monde proposant la nourriture en bord de route la plus délicieuse.- VNA