Hanoi (VNA) - La troisième session de l’Assemblée natinale (quinzième législature) s'est achevée ce jeudi après-midi à Hanoï, après 19 jours de travail.

Lors de la 3e session de l'AN de la 15e législature. Photo : VNA

Y étaient présents, entre autres, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong, le président Nguyên Xuân Phuc, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Dô Van Chiên.

L'Assemblée nationale a approuvé à l'unanimité la Résolution pour continuer à renforcer l'efficacité et l'efficience de la mise en œuvre des politiques et des lois sur la planification et un certain nombre de solutions pour lever les difficultés et les obstacles, accélérer et améliorer la qualité de la planification pour la période 2021-2030.

Dans son allocution de clôture, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a rappelé que l’organe législatif avait passé beaucoup de temps à évaluer la mise en œuvre du plan de développement socioéconomique et du budget de l'État en 2021 et au cours des premiers mois de 2022.

Les députés ont aussi analysé les risques que font peser sur le redressement de l’économie nationale l'évolution compliquée de la situation géopolitique mondiale, l’augmentation de l’inflation et la flambée du prix des carburants, a-t-il dit.

“L'Assemblée nationale a déterminé des orientations et avancé des solutions permettant au gouvernement et aux collectivités locales d’atteindre les objectifs fixés pour 2022. Il s’agit, pour l’essentiel, d’accélérer le décaissement des investissements publics et du plan d’aide pour soutenir le programme de relance et de développement socio-économique”, a-t-il déclaré.

Lors de la présente session, l'Assemblée nationale a adopté cinq lois, trois résolutions et examiné six autres projets de loi, a encore rappelé le président de l’organe législatif, qui a ajouté que les sujets choisis pour les séances de «Questions au gouvernement» étaient pertinents et qu’ils répondaient aux préoccupations de la population.

Pour la première fois, cinq projets nationaux ont fait l’objet de discussions au cours d’une session parlementaire, ce qui porte à six le nombre total de projets débattus depuis le début de la quinzième législature. L’Assemblée nationale a décidé d’accorder au total 392.644 milliards de dongs à ces projets, a encore annoncé Vuong Dinh Huê.

“Il s’agit des projets de transport clés qui devraient permettre de garantir la défense et la sécurité nationales, de renforcer la connectivité interrégionale et de favoriser le développement des collectivités locales concernées. En approuvant des politiques sans précédent, l'Assemblée nationale a chargé le gouvernement de veiller à ce que le calendrier et la qualité de ces ouvrages soient garantis”, a-t-il précisé.



L'Assemblée nationale a adopté des résolutions sur la politique d'investissement de la 3e ceinture périphérique de Ho Chi Minh-Ville, de la 4e ceinture – zone de la capitale Hanoi, les autoroutes Bien Hoa – Vung Tau, Khanh Hoa-Buon Ma Thuot (la première phase), et Chau Doc-Can Tho-Soc Trang (la 2e phase).

L'Assemblée nationale a accepté d'appliquer la forme d'investissement dans le cadre de la méthode PPP pour le projet de la 4e ceinture – zone de la capitale Hanoi, et la forme d'investissement public pour les 4 projets restants, en utilisant l'ensemble du budget central et des budgets locaux, du capital d'investissement public à moyen terme pour la période 2021-2025 ainsi que la capital d'investissement public dans le programme de redressement et de développement socio-économique conformément à la Résolution No 43 de l'Assemblée nationale.

L'Assemblée nationale a également promulgué une résolution visant à retirer son statut de député à l’ancien ministre de la Santé Nguyên Thanh Long en raison de ses infractions liées à la société pharmaceutique Viêt A.

Le président de l’AN Vuong Dinh Huê a enfin demandé au gouvernement d’appliquer les lois et les résolutions adoptées pour accélérer la reprise économique et assurer le bien-être de la population au sortir de la pandémie de Covid-19. - VNA