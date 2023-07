La délégation du consulat général du Vietnam à Guangzhou offre des fleurs et de l'encens en mémoire du martyr Pham Hong Thai à sa tombe dans le parc commémoratif Huang Hua Gang. Photo: VNA



Hong Kong (VNA) - A l'occasion du 76e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie (27 juillet), une délégation du consulat général du Vietnam à Guangzhou est allée offrir des fleurs et de l'encens en mémoire du martyr Pham Hong Thai à sa tombe dans le parc commémoratif Huang Hua Gang dans cette ville de la province chinoise du Guangdong.



Le consul général du Vietnam à Guangzhou Vu Viet Anh a rappelé la vie du martyr Pham Hong Thai, qui tenta d'assassiner le gouverneur général français de l'époque, Martial Merlin, lors de sa visite à Guangzhou. L'assassinat échoua mais contribua à encourager le mouvement de libération nationale.

Le consul général du Vietnam à Guangzhou Vu Viet Anh offre de l'encens en mémoire du martyr Pham Hong Thai . Photo: VNA

Pham Hong Thai fut né en 1895 dans la province de Nghe An (Centre). Après l'assassinat raté, il fut pourchassé puis se jeta dans le fleuve Zhu Jiang, mettant fin à sa vie en 1924.



Selon le consul général Vu Viet Anh, l'opinion publique chinoise accorde une grande importance au rôle et à l'influence laissée par le martyr Pham Hong Thai dans la société chinoise à cette époque-là. Plus tard, le Parti communiste ainsi que le gouvernement chinois, en collaboration avec le Vietnam, ont continué à réhabiliter sa tombe, la considérant comme un symbole de l'amitié révolutionnaire entre les deux pays. -VNA