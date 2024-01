Hanoi (VNA) - La série de livres intitulée "Chào Tiêng Viêt" (Bonjour la langue vietnamienne) de l’auteure Nguyên Thuy Anh a remporté la plus importante récompense des Prix nationaux du livre 2023.

Couverture de la série de livres "Chào Tiêng Viêt" de Nguyên Thuy Anh. Photo : VNA

Publiée par la Maison d’édition de l’éducation du Vietnam, cette série se compose de deux volumes captivants, "Ra khoi" (Partir au large) et "Kham pha" (Découverte). Elle vise à initier les enfants au vietnamien à deux niveaux, allant de la familiarité avec les lettres, les voyelles et les systèmes de consonnes jusqu’à la lecture et la compréhension d’histoires et de dessins animés, contribuant ainsi à l’amélioration des compétences de communication.

Cette série de livres ne se limite pas à être un simple outil pédagogique. Elle représente également une ressource précieuse pour aider les élèves à développer et à renforcer leur capacité à utiliser la langue vietnamienne. En outre, elle sert de document d’enseignement et d’apprentissage destiné aux enseignants et aux parents.

Il est à noter que "Chào Tiêng Viêt" est conforme au programme de la langue vietnamienne destiné aux enfants vietnamiens d’outre-mer, tel que promulgué par la circulaire n°28/2018 du ministère de l’Éducation et de la Formation.

"Chào Tiêng Viêt" propose un design ludique assorti de vives illustrations, créant ainsi un support d’enseignement et d’apprentissage attrayant pour les enfants vietnamiens à l’étranger âgés de 6 à 15 ans.

Cette ressource englobe une variété de contenus tels que des histoires, des dialogues, des jeux de rôle, des distiques, des poèmes, des comptines, de la musique, des dessins animés, des documentaires, des clips audio, des contes de fées, des expériences, des tâches et de nombreux défis. Ces éléments sont soigneusement conçus pour maintenir la motivation à apprendre le vietnamien et répondre aux besoins d’apprentissage à long terme.

Préserver la langue maternelle

L’auteure Nguyên Thuy Anh, qui a étudié et travaillé en Russie pendant 17 ans avec une focalisation sur la langue et la pédagogie, a rédigé ce livre spécifiquement pour les enfants vietnamiens résidant à l’étranger. "C’est un cadeau précieux que j’offre aux personnes éloignées de leur Patrie, avec le désir d’accompagner les familles dans la préservation de la langue vietnamienne. Cela aidera les enfants à développer des sentiments positifs à l’égard du vietnamien tout en soutenant les enseignants et les parents dans le processus d’enseignement", a partagé Thuy Anh.

Aperçu d’une page captivante de la série de livres. Photo : VNA

Après plus d’un an depuis son lancement, la série "Chào Tiêng Viêt" a su toucher les communautés travers le monde. Elle s’est distinguée en tant que cadeau des dirigeants du Parti et de l’État à la communauté vietnamienne dans plusieurs pays, tels que le Japon, le Luxembourg, la Belgique et la Norvège, notamment. De plus, elle a été intégrée au système des bibliothèques publiques de nombreux pays d’accueil, offrant ainsi aux Vietnamiens la possibilité de les emprunter et de les utiliser selon leurs besoins.

Par ailleurs, la Maison d’édition de l’éducation du Vietnam et l’auteure organisent régulièrement des formations et des sessions de partage de méthodes pour enseigner le vietnamien aux enfants de la diaspora. Ils maintiennent également des groupes de soutien technique pour les enseignants participant à la formation "Chào Tiêng Viêt", en plus de participer à des forums pour recueillir les commentaires des lecteurs.

Notamment, afin de renforcer le soutien à l’enseignement de la langue vietnamienne à l’étranger, en 2023, le Département de télévision externe de VTV (Télévision du Vietnam) collabore avec la Maison d’édition de l’éducation du Vietnam pour produire l’émission télévisée "Chào Tiêng Viêt", basée sur la série de livres du même nom. Cette émission, destinée à un public âgé de 6 à 10 ans, dure 15 minutes par épisode et est diffusée chaque semaine sur la chaîne VTV4 ainsi que sur ses plateformes de réseaux sociaux.

La série de livres n’est pas simplement un document d’appui visant à améliorer l’efficacité de l’enseignement et de l’apprentissage du vietnamien pour les Vietnamiens d’outre-mer. Elle contribue également à connecter les communautés vietnamiennes à l’étranger en préservant et en promouvant l’identité culturelle nationale. Elle a pour objectif de présenter les valeurs culturelles vietnamiennes à un public international.

* Une quarantaine d’œuvres honorées

La cérémonie de remise des prix de la 6e édition des Prix nationaux du livre s’est tenue le 29 décembre à Hanoi. Cette édition a vu la participation de 41 éditeurs avec la soumission de 312 titres et ensembles de livres. Le jury a primé 41 livres et ensembles de livres : deux prix A, dix prix B, 11 prix C et 18 prix d’encouragement.

Les livres gagnants ont été évalués comme des œuvres créatives dotées de profondes valeurs humanistes et des travaux de recherche scientifique élaborés ayant une haute valeur sociale, scientifique et pratique.

Les Prix nationaux du livre sont décernés chaque année pour récompenser des œuvres exceptionnelles en termes de valeurs idéologiques, intellectuelles et esthétiques. – CVN/VNA