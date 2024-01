Hanoï, 19 janvier (VNA) - L'ambassade de Chine au Vietnam a organisé le 18 janvier un banquet en présence du vice-Premier ministre vietnamien Tran Luu Quang pour célébrer le 74e anniversaire de la fondation des relations diplomatiques entre les deux pays (18 janvier 1950 - 2024).Dans son discours, Tran Luu Quang, qui est également président du Comité directeur pour la coopération bilatérale Vietnam-Chine, a affirmé que le Parti, l'État et le peuple vietnamien considéraient le développement des relations avec la Chine comme un choix stratégique et une priorité absolue en matière de politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures.Le Vietnam estime que le développement stable et durable des relations bilatérales correspond aux avantages pratiques des peuples des deux pays et profite également à la coopération et au développement prospère de la région et du monde, a-t-il déclaré.Le vice-Premier ministre vietnamien a souligné qu'après la visite historique en Chine du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong en octobre 2022, le partenariat de coopération stratégique intégrale entre les deux pays avait fait de grands progrès et obtenu des résultats significatifs en 2023.

Les délégués lors de la cérémonie. Photo : VNA

Lors de la visite d'État au Vietnam du secrétaire général du Parti et président chinois Xi Jinping en décembre 2023, les deux Partis et les deux pays ont convenu de continuer à approfondir et à élever le partenariat de coopération stratégique intégrale et de construire une communauté de destin Vietnam-Chine qui revêt une importance stratégique. Il s'agit d'une étape importante dans le développement des relations bilatérales, élevant les liens entre les deux partis et les deux pays à une nouvelle étape, a ajouté Tran Luu Quang.Pour sa part, l'ambassadeur de Chine au Vietnam Xiong Bo a noté que la Chine était prête à s'associer au Vietnam pour mettre en œuvre correctement les perceptions communes importantes atteintes entre les Partis et les hauts dirigeants des pays, et développer sans cesse le partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam -Chine, la communauté de destin, générant ainsi des avantages tangibles pour les peuples des deux nations.Les deux parties sont convenues de maintenir une coordination étroite pour concrétiser les réalisations et les nouvelles dimensions du partenariat de coopération stratégique intégrale, sur lequel le secrétaire général du Parti vietnamien Nguyen Phu Trong et le secrétaire général du Parti et président chinois Xi Jinping se sont accordés, afin de promouvoir les relations entre les deux pays. Les deux partis et les deux pays ont une plus grande confiance politique, une coopération plus pratique en matière de défense et de sécurité, une base sociale plus solide, une coordination multilatérale plus étroite et des différends mieux contrôlés et résolus, a déclaré le diplomate. - VNA