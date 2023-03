Can Tho (VNA) - L’école supérieure de la culture et des arts de Cân Tho, de concert avec le lycée An Khanh du district de Ninh Kiều, a présenté le 16 mars sa première édition du programme d’adaptation scénique d’œuvres littéraires et historiques. Il s'agit d'un modèle d'apprentissage innovant pour aider les élèves à approfondir leur compréhension des œuvres dans leur programme d’apprentissage.





Un numéro artistique du lycée An Khanh. Photo: VOV

Après près de 3 mois d’exercices, les élèves du lycée An Khanh sont montés sur scène, à l’école supérieure de la culture et des arts de Cân Tho, en tant que comédiens dans une adaptation théâtrale de cai luong de l’héroïne Vo Thi Sau, relatant une partie de l’histoire glorieuse du pays de la période 1945-1954.

Le succès de l’adaptation en question et la qualité de la performance des élèves sont assurés par les étudiants et les enseignants de l’école supérieure de la culture et des arts de Cân Tho.

Une scène dans la pièce. Photo: VOV

Adaptation pour adaptation, les effets visuels les plus modernes côtoient ici la musique traditionnelle comme le cai luong. L’interprétation rustique, naturelle et professionnelle de la part des comédiens en herbe du lycée An Khanh ont enchanté les spectateurs et spectatrices pendant 40 minutes sur scène en performant un message riche en informations et émotions sur l’héroïne Vo Thi Sau qui a consacré sa vie pour la patrie. Les élèves en particulier ont ainsi pu comprendre et ressentir plus profondément la lutte héroïque de leurs ancêtres pour le pays. Trân Duc Minh, élève du lycée An Khanh est tout ému.

“Le spectacle m'a aidé à mieux comprendre ce que nous avons appris en classe d’une autre façon, plus intéressante. Nous nous en souviendrons vraisemblablement pendant longtemps. Par ailleurs, le spectacle m’a également permis de mieux connaître la personnalité de chaque personnage”



Lê Thu An, directrice adjointe du lycée An Khanh, a déclaré que l’école est depuis des années une grande fervente d’adaptations scéniques d'œuvres littéraires et historiques, mais que c'était la première fois que le lycée coopérait avec des écoles spécialisées dans l'art telles que l’école supérieure de la culture et des arts de Cân Tho pour l’organisation d’un programme artistique comme celui-ci.



À travers ce spectacle, les œuvres littéraires deviennent plus vivantes et attrayantes par rapport aux classiques cours magistraux, ce qui est l'occasion pour les élèves de pratiquer des compétences plus perceptives, d'éveiller leur passion pour l'art, notamment les arts traditionnels tels que le Cai Luong et le Don Ca Tai Tu, mais aussi de cultiver leur amour pour la patrie et de promouvoir la fierté nationale. Lâm Tân Phat, professeur du département de théâtre de l’école supérieure de la culture et des arts de Cân Tho.



«Ce qui est précieux c'est qu’en interprétant des personnages littéraires et historiques, les élèves développent un engouement grandissant pour l'art traditionnel et l’histoire nationale. On espère que ce genre de programme recevra encore plus d'attention et sera davantage reproduit dans l’ensemble du pays afin que les élèves de tout âge puissent avoir un terrain de jeu utile et améliorer leur esprit d'apprentissage», a souligné Lâm Tân Phat, professeur du département de théâtre de l’école supérieure de la culture et des arts de Cân Tho.



Suite au succès du programme réalisé par le lycée An Khanh, le mouvement de théâtralisation d'œuvres littéraires et historiques sera appliqué dans d’autres collèges et lycées de Cân Tho. -VOV/VNA