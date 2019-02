l’aéroport international de Can Tho. Photo: CPV

Can Tho (VNA) - Sept nouvelles lignes aériennes desserviront Cân Tho, la plus grande ville du delta du Mékong. La ville du delta du Mékong de Can Tho ouvrira prochainement cinq lignes domestiques et deux lignes internationales.

Cette information a été faite lors d’une réunion organisée le 22 février par le Comité populaire municipal pour discuter des mesures en vue de mieux exploiter les capacités de l’aéroport international de Can Tho.



Les quatre lignes domestiques qui seront ouvertes entre mars et mai 2019 par la compagnie aérienne à bas prix Vietjet Air seront Can Tho-Hai Phong à raison d’un vol quotidien, Can Tho-Vinh (Nghe An) à raison de trois vols par semaine, Can Tho-Da Lat (Lam Dong) à raison de 4 vols par semaine, et Can Tho-Tho Xuan (Thanh Hoa) à raison de 4 vols par semaine.

Quant à deux lignes internationales, elles seront à destination de Kuala Lumpua (Malaisie) avec 4 vols hebdomadaires, et de Bangkok (Thaïlande) avec 3 vols hebdomadaires. Ces deux nouvelles lignes seront effectuées par le transporteur malaisien à bas-prix AirAsia.

En outre, la nouvelle compagnie aérienne vietnamienne Bamboo Airways exploitera cette année un vol quotidien Can Tho-Hanoi.



Le vice-président du comité populaire municipal Truong Quang Hoai Nam a demandé aux organes concernés de promouvoir le tourisme de Can Tho et d’accélérer l’ouverture de nouvelles lignes reliant Can Tho et des destinations domestiques et internationales.

Entré en service en 2011, l'aéroport international de Can Tho a accueilli 815.000 passagers en 2018, soit une croissance annuelle de 20% et représentant 40% de sa capacité annuelle de trois millions de passagers. -VNA