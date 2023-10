Vue générale de la réunion. Photo: baogialai.com.vn



Gia Lai (VNA) – Les Commissions des relations extérieures des Assemblées nationales (AN) du Vietnam, du Laos et du Cambodge ont travaillé mercredi 18 octobre à Pleiku, province de Gia Lai, dans les Hauts-Plateaux du Centre, avec les provinces et agences concernées dans la région du Triangle de développement du Vietnam et les délégations parlementaires du Laos et du Cambodge.

Cette réunion rentrait dans le cadre d'une série d'enquêtes menées par les Commissions des relations extérieures des Assemblées nationales du Vietnam, du Laos et du Cambodge dans les provinces de la région du Triangle de développement.

Dans son discours, Vu Hai Ha, président de la Commission des relations extérieures de l'AN, a invité les responsables des ministères et des branches à discuter des contenus de coopération de la région du Triangle de développement dans les domaines des relations extérieures, de l'économie, de la culture, de la société, de la défense et de la sécurité, et formuler des recommandations pour renforcer le rôle des organes législatifs des trois pays dans la promotion de la coopération, du partenariat, de la solidarité et de la prospérité, en favorisant la connexion des trois économies du Cambodge, du Laos et du Vietnam vers le développement durable.

Appréciant grandement l'enquête, les délégués laos et cambodgiens ont déclaré que ces enquêtes conjointes contribueraient à renforcer davantage l'amitié et la solidarité entre les trois pays de la région, contribuant à créer des politiques et des institutions pour promouvoir conjointement le développement économique, l’intégration et maintenir la sécurité et la défense nationales.

Les responsables des ministères, des branches et des localités de la région du Triangle de développement ont également discuté des contenus de la coopération régionale dans les domaines des relations extérieures, de l'économie, de la culture et de la société, de la défense et de la sécurité.

En outre, les délégués des provinces de Gia Lai, Kon Tum, Dak Nông, Dak Lak et Binh Phuoc de la région du Triangle de développement ont formulé des recommandations pour renforcer le rôle des AN des trois pays dans la promotion de la coopération, du partenariat et de la solidarité, de la prospérité, favorisant la connexion des trois économies du Cambodge, du Laos et du Vietnam vers le développement durable.

La région du Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam a été créée en 1999. Après plus de 20 ans de développement et de coopération, cette région a renforcé son rôle de mécanisme efficace, reliant les trois pays voisins et assurant des relations étroites, la paix, la sécurité, la politique, l’éradication de la faim et la réduction de la pauvreté, ainsi que le développement socio-économique dans la région.



Au cours des 9 premiers mois de 2023, la valeur d'échanges commerciaux entre le Vietnam et le Laos a atteint 1,19 milliard de dollars, en baisse de 1,96% en glissement annuel. Ce chiffre entre le Vietnam et le Cambodge a atteint 6,5 milliards de dollars, en baisse de 23% par rapport à la même période en 2022. -VNA