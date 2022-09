Binh Thuân (VNA) – Auparavant, nombreux étaient ceux qui pensaient que la province de Binh Thuân était une localité au climat rude, en raison du manque de pluie, d’un trop plein de soleil et surtout d’une terre aride. Cependant, grâce à de forts investissements dans la construction d'ouvrages d'irrigation, cette localité a réalisé de nombreuses réalisations importantes dans son développement socio-économique, notamment dans le secteur agricole.

Le développement de l'irrigation peut favoriser la production agricole et améliorer la vie des paysans. Photo : CVN



Au cours de ses 30 années d'établissement et de développement (1992 -2022), la province de Binh Thuân a fait de gros efforts pour surmonter de nombreuses difficultés et défis, en exploitant son potentiel et ses avantages, alors qu’elle a réalisé de nombreux accomplissements importants dans tous les domaines de la vie économique avec l'irrigation, le tourisme et l'énergie électrique.



Pour obtenir ces résultats, les autorités et tous les habitants de la province de Binh Thuân ont fourni de grands efforts pour lutter contre les effets des intempéries dues aux faibles précipitations. La plupart des terres arables sont sablonneuses et infertiles, situées dans la zone de pénurie d'eau, de sorte que les agriculteurs restent confrontés à la pauvreté et autres difficultés. Sur ces terres infertiles, ils ne peuvent par exemple travailler que sur une seule culture de riz et quelques arbres fruitiers à très faibles rendements. Pendant la période 1985-1996, le rendement du riz n'était que d'environ 15 quintaux par hectare, et même le niveau moyen le plus élevé n'était que de 25 quintaux par hectare.



Selon Huynh Van Ti, l’ex-secrétaire du comité du Parti communiste du Vietnam de la province de Binh Thuân, depuis son rétablissement en 1992, la première réalisation importante de la localité a été les travaux d'irrigation. Étant donné que Binh Thuân est une province aux faibles précipitations mais avec beaucoup de soleil et de vent, et dont la plupart des terres sont arides, c’est la raison pour laquelle plusieurs générations de dirigeants provinciaux ont toujours attaché une grande importance à la priorité du développement de l'irrigation. En effet, seul le développement de l'irrigation peut favoriser la production agricole et améliorer la vie des populations, particulièrement des agriculteurs.

Selon le Département de l'agriculture et du développement rural de Binh Thuân, créé en 1988 et mis en service en 1997, le projet d'irrigation du lac Sông Quao dans le district de Hàm Thuân Bac est l'un des premiers ouvrages qui offrent des résultats positifs. Avant la mise en service de cet ouvrage, la terre de cette région était asséchée et stérile en raison de la pénurie d'eau. La plupart des rizières ne produisaient qu'une seule récolte de riz par an en raison de l’absence d'eau de pluie. La productivité des cultures reste très faible et la vie des gens toujours aussi difficile. Le projet d'irrigation du lac Sông Quao a fourni de l'eau à plus de 8.100 ha de terres agricoles dans le district de Hàm Thuân Bac.



Actuellement, avec l'ajout d'eau de la rivière Luy, environ 11.000 ha sont irrigués sans compter 25.000 m³ d’eau par jour pour la consommation des habitants de la ville de Phan Thiêt.



Nguyên Hoà, un ancien agriculteur de la commune de Ham Liêm, district de Hàm Thuân Bac, a déclaré que, depuis que le projet d'irrigation de Sông Quao a été mis en service, la source d'eau restait toujours stable, et que cela avait créé des conditions favorables pour la production agricole et que la vie des gens de la région s'était améliorée. Actuellement, on peut faire trois récoltes de riz par an, et notamment grâce à la source d'eau abondante, les gens peuvent dorénavant développer la superficie des cultures.



Afin d'exploiter efficacement les ouvrages d'irrigation tout en utilisant pleinement les eaux de rejet des centrales hydroélectriques, la province de Binh Thuân a construit un système de canaux de transfert d'eau, également appelés "canaux de réseautage". Ces canaux transféreront l'eau des grands réservoirs vers les petits réservoirs et ils permettront également de réguler l'eau des zones excédentaires vers celles déficitaires, pour diminuer la pénurie d'eau en saison sèche dans certaines zones.

Des ouvrages d'irrigation de la province de Binh Thuân. Photo: CVN



Grâce à la création de "canaux de réseautage" entre les réservoirs d'eau, ces ouvrages d'irrigation ont su atteindre leur efficacité maximale. La province de Binh Thuân se compose de 15 systèmes de canaux, avec une longueur totale de 265 km, fournissant de l’eau à 19.700 ha de terre agricole. Citons notamment le système de canaux d'eau de Sông Mong - Du Du - Tân Lâp (40 km de longueur) qui couvre la zone de production de thé du district de Hàm Thuân Nam, ceux de Châu Ta (32 km) et ceux du lac Sông Quao, entre autres.



De bonnes stratégies



Dès son succès initial, la province de Binh Thuân a déterminé que, pour le développement agricole, la construction des ouvrages d'irrigation était une priorité absolue. Grâce au soutien du gouvernement ainsi que de tous ses habitants, la province de Binh Thuân a formé un important système d'irrigation, apportant des sources d'eau pour irriguer ses champs secs. De nombreux ouvrages d'irrigation sont efficaces pour la production agricole, contribuant à améliorer la condition socio-économique de la localité.



Selon Nguyên Huu Phuoc, directeur adjoint du Département provincial de l'agriculture et du développement rural, d’une localité sèche avec des travaux d'irrigation de petite et moyenne taille, la localité compte jusqu’à présent 78 systèmes d'irrigation d’une capacité totale de 70.300 ha et d’une capacité de stockage totale d’eau de 324 millions de m³. De nombreux grands projets d'irrigation ont été mis en service tels que : celui du lac Sông Quao (plus de 73 millions de m3), du lac Cà Giây (près de 40 millions de m3) et du lac Long Sông (35 millions de m3), notamment.



Les travaux d'irrigation ont apporté une contribution décisive au développement de l'agriculture et des zones rurales de la localité. Jusqu'à présent, la province de Binh Thuân a activement irrigué plus de 50% de ses terres arables nécessitant environ 75% de la superficie rizicole, et fournit même de l'eau pour répondre aux besoins quotidiens de la population.



L'investissement des systèmes d'irrigation a créé un développement égal entre ses régions locales, contribuant à élargir la superficie de plantation irriguée dans toute la province, de 32.600 hectares en 1992 à 114.500 ha en 2021, soit 3,5 fois plus. Dans le même temps, 38 millions de m³ d’eau sont approvisionnés à l'usage de la population ainsi que d'autres secteurs économiques en 2021.



Depuis que les travaux d'irrigation ont été mis en service, ils ont produit leurs effets positifs pour les terres arides des districts de Tuy Phong, Bac Binh et Hàm Thuân Bac... Ils se sont rapidement rétablis. Le succès de l'introduction des travaux d'irrigation aide non seulement la localité à irriguer activement les zones cultivées, mais contribue également à encourager les agriculteurs à modifier la structure de culture appropriée pour augmenter leurs revenus.



D'une localité pauvre et sous-développée, les recettes budgétaires intérieures totales sont passées de 140 milliards de dôngs en 1992 à 13.000 milliards de dôngs en 2021 ; et le revenu par habitant en 2021 a atteint 69,6 millions de dôngs/personne/an. Le développement économique a créé des conditions favorables pour la résolution des problèmes sociaux avec de nombreux résultats positifs.



Après 30 ans de rétablissement et de développement, les travaux d'irrigation ont contribué de manière décisive au développement de la production agricole de la province de Binh Thuân. Aujourd'hui, la localité trouve de grandes opportunités sur la voie de son industrialisation et de sa modernisation. L'agriculture occupe toujours une place importante dans la structure économique de cette province et les ouvrages d'irrigation ont toujours été un élan important pour l'agriculture de Binh Thuân en cette nouvelle période. – CVN/VNA