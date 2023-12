Le Comité populaire de la province de Ninh Binh a organisé dans la soirée du 26 décembre la cérémonie d'ouverture du Festival Ninh Binh-Trang An 2023, sur le thème "Les couleurs du patrimoine - Convergence et diffusion", au site du patrimoine culturel et naturel mondial Tràng An, dans le district de Hoa Lu.