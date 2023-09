Le bâtiment de l'administration de Binh Duong. Photo: VNA Le bâtiment de l'administration de Binh Duong. Photo: VNA

Une équipe de surveillance du Forum mondial des communautés intelligentes (Intelligent Community Forum - ICF), dirigée par son co-fondateur John Jung, a effectué une visite sur le terrain afin d’évaluer les objectifs et de proposer des orientations pour les temps à venir.L'équipe estime que Binh Duong est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs fixés vers un développement intelligent et durable, qui sont l'innovation, une industrie moderne à haute valeur ajoutée, les infrastructures, les logements sociaux et l'éducation.S'exprimant lors de la réunion du 7 septembre avec les dirigeants provinciaux, John Jung a déclaré que le programme de développement de la communauté intelligente mondiale avait évalué les activités spécifiques de Binh Duong dans la construction de la Ville intelligente.John Jung a été impressionné par les changements intervenus dans les infrastructures et le développement économique, en particulier par l'orientation de la province de Binh Duong vers une transition de l'industrie traditionnelle à une industrie à valeur ajoutée.Selon lui, le fait de placer les habitants au centre du développement, en donnant la priorité au service aux gens et à la communauté dans la construction de la ville intelligente de Binh Duong est la bonne direction. L'investissement dans la construction de logements sociaux à Binh Duong impressionne beaucoup la délégation d’ICF. John Jung a souhaité que Binh Duong construise et développe davantage de projets afin que les travailleurs puissent y vivre de manière stable et à long terme.Concernant l'orientation future, selon John Jung, dans le plan directeur de la province, il convient de prêter attention au système de transport urbain intelligent, de créer des espaces de vie agréables, d’augmenter les parcs verts pour que Binh Duong devienne un lieu attrayant vis-à-vis des talents.John Jung a souligné que Binh Duong devrait continuer à renforcer la protection de l'environnement et à utiliser les ressources de manière durable. Cela inclut une gestion efficace de l’eau, de l’énergie et des déchets. L’objectif ultime est de promouvoir la participation communautaire à la prise de décisions et au développement urbain intelligent, en veillant à ce que les intérêts de tous les résidents soient valorisés.Mai Hung Dung, vice-président permanent du Comité populaire provincial, a déclaré que Binh Duong avait beaucoup appris dans le processus de développement. C'est aussi l'occasion pour Binh Duong de présenter et de promouvoir son image auprès de 200 localités de nombreux pays du monde qui sont membres du Forum mondial des communautés intelligentes.La province de Binh Duong enverra une délégation pour participer à l'événement d'évaluation TOP 1 d’ICF, qui aura lieu en octobre prochain à New York, aux États-Unis. -VNA