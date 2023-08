Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La 27e édition du Salon international de l'alimentation, des boissons et des machines d'emballage professionnel (VietFood & Beverage - ProPack Vietnam 2023) aura lieu du 10 au 12 août à Ho Chi Minh-Ville.L’information a été donnée à l’issue d’une conférence de presse organisée, le 2 août à Ho Chi Minh-Ville, par la Société par actions de publicité et de foires commerciales (Vinexad), le ministère de l’Industrie et du Commerce et certaines autres agences.Le salon présentera sur les 800 stands une large gamme de produits de 700 entreprises venues de 20 pays et territoires, notamment des aliments, des boissons, des compléments nutritionnels, des aliments médicinaux, des aliments fonctionnels, des produits aquatiques ainsi que des machines et des équipements pour la production, l'emballage et la conservation des aliments.L'un des points marquants de l'exposition de cette année est la présence de neuf pavillons d'Inde, de Pologne, de la République de Corée, de Grèce, de Russie, du Japon, de Singapour et de Thaïlande qui présenteront des produits alimentaires et des boissons méticuleusement conçus et diversifiés de ces pays.L'exposition offrira aux visiteurs l'occasion d'aborder les nouvelles tendances technologiques dans l'industrie alimentaire, selon le Comité d’organisation de l'événement. Il devrait également aider les entreprises nationales à explorer des partenariats commerciaux avec des fabricants et des distributeurs internationaux, contribuant ainsi à l'expansion de la chaîne mondiale. -VNA