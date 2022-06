Photo: VNA

Bên Tre (VNA) - L'Union mondiale des records (WorldKings) et l'Organisation des records du Vietnam (VietKings) ont décerné le record du monde à la province de Bên Tre (Sud) pour son événement de transformation et de présentation de 222 plats à base de noix de coco.

Lors de l'événement organisé le 27 juin à l'occasion du 200e anniversaire de la naissance du poète et enseignant Nguyên Dinh Chiêu, 55 chefs ont préparé et présenté 222 plats conçus à partir des différentes parties de la noix de coco.

Célèbre pour sa culture du cocotier, Bên Tre espère que cette récompense l'aidera à promouvoir ses caractéristiques culturelles et à stimuler le tourisme grâce à sa cuisine à base de noix de coco.

Bên Tre compte plus de 72.000 hectares de cocotiers, soit la moitié des cocoteraies pays et 80% de celle du delta du Mékong. Avec plus de 800 millions de noix de coco par an, la province génère plus de 200 millions de dollars à l'exportation et ses produits à base de coco sont disponibles dans plus de 50 pays et territoires, -VNA