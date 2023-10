Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Bac Ninh (Nord) Nguyen Anh Tuan (droite) offre un tableau à John Neuffer, président de l'Association de l'industrie des semi-conducteur des États-Unis. Photo : VNA

Bac Ninh (VNA) - Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Bac Ninh (Nord) Nguyen Anh Tuan a eu une séance de travail, le 27 octobre à Bac Ninh, avec John Neuffer, président de l'Association de l'industrie des semi-conducteur des États-Unis, en visite de travail au Vietnam.Il a affirmé que Bac Ninh souhaitait toujours promouvoir des relations d’amitié et de coopération avec les localités, associations et organisations des États-Unis. L'Association de l'industrie des semi-conducteur des États-Unis s’oriente et s’intéresse à l’expansion des investissements au Vietnam. Cela correspond à la tendance de développement de Bac Ninh alors que la province se concentre sur le développement de l'industrie de haute technologie.John Neuffer a affirmé qu'aux États-Unis, l'industrie des semi-conducteurs se développait de manière dynamique, surtout après la pandémie de COVID-19. Le Vietnam a déjà des expériences dans ce domaine et les États-Unis souhaitent coopérer pour y investir.John Neuffer a suggéré que le Vietnam en général, et Bac Ninh, en particulier doive non seulement promouvoir l'assemblage, mais également s'orienter vers la conception de puces, un domaine extrêmement prometteur. Il a souligné que le Vietnam était un marché particulièrement attractif pour la coopération et le développement de l' industrie des semi-conducteur s.Bac Ninh compte actuellement 16 parcs industriels avec 24 projets d'investissement. La province a autorisé plus de 2 000 projets d’un fonds d'investissement total de plus de 24 milliards de dollars en provenance de 40 pays et territoires (se classant 7e en termes d'attraction du fonds d'investissement).Les États-Unis comptent 19 projets d'investissement pour un fonds d'investissement total de 664,31 millions de dollars. - VNA