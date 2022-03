Dans un point de transactions communal dans la province de Bac Giang. Photo : VNA

Bac Giang (VNA) - En 2022, la province de Bac Giang s'efforce d’atteindre une croissance de crédit de politique sociale de 7 % à 10 %, a déclaré Phan The Tuan, vice-président du Comité populaire provincial, chef du Comité de représentation du Conseil d'administration de la Banque des politiques sociales de la province de Bac Giang,

La banque suivra de près les objectifs de développement socio-économique provincial et les objectifs de réduction durable de la pauvreté de la province en fonction du nouveau seuil de pauvreté, les considérant comme la base pour l'examen des besoins en capital des ménages démunis et ceux qui ont nouvellement échappé à la pauvreté et d'autres bénéficiaires de politiques sociales de la province.

Le Comité de représentation du Conseil d'administration de la Banque des politiques sociales de la province de Bac Giang maintient ses règles de fonctionnement et continue de poursuivre les objectifs de développement socio-économique local. Il ordonnera aux unités concernées de favoriser les activités de crédit de politique locale afin d'aider les ménages démunis et les autres bénéficiaires de politiques sociales à accéder aux capitaux.

La banque est en train de maintenir et d’améliorer la qualité du crédit ; contrôler les dettes ; bien exécuter des activités bancaires aux points de transactions communaux pour créer des conditions favorables pour que les ménages démunis et les autres bénéficiaires de politiques sociales puissent accéder facilement aux services bancaires ; renforcer la coordination avec les autorités locales et d’autres unités concernés pour prendre des mesures pour accélérer et gérer le recouvrement des créances douteuses et la collecte des intérêts impayés.

Selon Phan The Tuan, en 2021, le crédit de politique sociale continuera de valoriser l’efficacité. Les prêts en 2021 de la Banque des politiques sociales de la province de Bac Giang se sont chiffrés à 1.883 milliards de dongs (82,85 millions de dollars), bénéficiant à 28.867 ménages démunis et autres bénéficiaires de politiques sociales. Le solde total a atteint 5.390 milliards de dongs, en hausse de 16,5 % par rapport à 2020 où les prêts aux ménages démunis et aux autres bénéficiaires de politiques sociales ont augmenté de 8,4 %, sans compter 107.490 ménages disposant des prêts en cours, avec un encours moyen de prêts de 50,1 millions de dongs/ménage.

La Banque des politiques sociales de Bac Giang a fourni des solutions opportunes pour soutenir et régler les difficultés des clients touchés par l'épidémie de COVID-19, en appliquant des mesures comme prolonger les dettes pour 2.324 prêts d'un montant de 72,8 milliards de dong, accorder de nouveaux prêts pour 21.537 clients avec un montant de 930 milliards de dong.

En 2021, le crédit de politique sociale dans la province de Bac Giang a aidé plus de 28.800 ménages démunis et autres bénéficiaires de politiques sociales à développer leur production ; à créer les emplois ; à stabiliser et à augmenter leur revenus ; à échapper à la pauvreté, ce contribuant ainsi à réaliser l'objectif de réduction de la pauvreté, à assurer la sécurité sociale et à édifier la Nouvelle ruralité dans la localité.

La province de Bac Giang est située dans la région Nord-Est du Vietnam, sur le couloir économique Lang Son - Hanoï - Ho Chi Minh-Ville - Moc Bai. Elle est adjacente à la capitale Hanoï et aux provinces de Bac Ninh, Hai Duong, Lang Son, Quang Ninh et Thai Nguyen, ainsi qu’au "Triangle de développement économique" Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh.



La ville de Bac Giang est le centre administratif de la province, située à 50 km de Hanoï, à 110 km du poste-frontière de Huu Nghi (province de Lang Son), à 50 km de l'aéroport international de Noi Bai, à 130 km du port maritime de Hai Phong et du port en eau profonde de Cai Lan (province de Quang Ninh). -VNA