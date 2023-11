Le district de Yen Dung de la province de Bac Giang a achevé la construction de la Nouvelle Ruralité. Photo: VNA



Bac Giang (VNA) - D'ici fin décembre 2023, Bac Giang comptera 154 communes répondant aux normes de la Nouvelle Ruralité, soit 30 de plus qu'en 2020 et représentant 84,6% du total des communes.



Cette province septentrionale recensera également 56 communes répondant aux normes avancées, dix communes et 332 hameaux répondant aux normes exemplaires. En moyenne, chaque commune devrait répondre à au moins 18 critères de la Nouvelle Ruralité.



Le directeur du Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, Duong Thanh Tung, a déclaré que la province se concentrerait sur l'accélération de l’édification de la Nouvelle Ruralité.



Les Comités populaires des districts et de ville de Bac Giang guideront les communes dans l’achèvement des ouvrages ruraux et dans le parachèvement de leurs dossiers pour les soumettre aux autorités compétentes en vue d'une reconnaissance du bon respect des normes de la Nouvelle Ruralité en 2023.



Bac Giang envisage également d’adopter des réformes en termes de contenus et de méthodes de mise en œuvre du Programme d’édification de la Nouvelle Ruralité, conformément au niveau de développement, à la culture et aux conditions de chaque localité, a indiqué Duong Thanh Tung.

La province mobilise des ressources pour soutenir les communes et districts qui ne répondent pas encore aux normes. Elle encourage également l’application des normes avancées et exemplaires, a-t-il déclaré.



Selon le directeur du Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, Bac Giang vise à diversifier son programme d’édification de la Nouvelle Ruralité en fonction des avantages, des circonstances et des opportunités de développement de chaque localité, et ce dans trois directions.

Production de légumes grâce à l'application de technologies à la coopérative de légumes propres de Yen Dung dans la commune de Tien Dung (Yen Dung, Bac Giang). Photo : VNA



Ainsi, les communes des zones périurbaines à économie non agricole et fortement développées en matière de services, de commerce et d’infrastructures, s’orientent vers l’urbanisation.



Les communes situées dans les zones de production agricole à grande échelle, chargées des produits agricoles clés de la province, construiront des zones agricoles spécialisées avec des infrastructures modernes et des clusters d'industries de transformation et de services.



Les communes abritant des villages de métiers traditionnels continueront de développer des spécialités locales et des produits touristiques associés à la promotion de la culture locale.



Le budget total réservé à Bac Giang en 2023 par le Programme cible national sur l'édification de la Nouvelle Ruralité, est de plus de 337 milliards de dongs (soit l’équivalent de plus de 14 millions de dollars), dont près de 176 milliards ont été décaissés jusqu’au 15 octobre.



Avec la mise en œuvre du Programme cible national sur l’édification de la Nouvelle Ruralité, les zones rurales de la province de Bac Giang ont fait peau neuve et la vie des habitants s'est améliorée à tous égards.



D’ici 2025, Bac Giang s'efforcera de faire en sorte que sept districts aient achevé leur tâche d’édification de la Nouvelle Ruralité. Actuellement, le district de Luc Nam accélère ses efforts pour pouvoir finaliser son dossier et le soumettre aux autorités compétentes pour une reconnaissance en 2023. Ainsi, d’ici fin de l’année, la province de Bac Giang devra compter six districts aux normes de la Nouvelle Ruralité.



Bac Giang continue de promouvoir le mouvement « Les habitants de Bac Giang œuvrent ensemble pour construire la Nouvelle Ruralité sur la période 2021-2025», la mise en place de communes satisfaisant aux normes avancées de la Nouvelle Ruralité et aux normes exemplaires de la Nouvelle Ruralité, l’édification de la Nouvelle Ruralité associée à la transformation numérique pour créer des modèles de villages et communes intelligents, la mise en place de communes associées au tourisme rural pour augmenter les revenus des habitants locaux...-VNA