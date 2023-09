Mme Pham Thu Hang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, à la conférence de presse périodique tenue le 14 septembre à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Maroc n'a reçu aucune information concernant les victimes vietnamiennes lors du tremblement de terre qui a gravement frappé de nombreuses villes de ce pays africain le 8 septembre, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, lors de la conférence de presse périodique tenue le 14 septembre à Hanoï.

En Libye, la tempête Daniel a provoqué des inondations et des glissements de terrain, faisant des milliers de morts et de personnes portées disparues en Libye, selon l'ambassade du Vietnam en Égypte et en Libye.

Mme Pham Thu Hang a affirmé que le ministère des Affaires étrangères avait pris contact avec les autorités locales et n'avait jusqu'à présent enregistré aucune victime vietnamienne.

Les deux ambassades du Vietnam au Maroc, en Égypte et en Libye, continuent de contacter activement les agences et les localités pour suivre la situation.



"Le ministère des Affaires étrangères a également contacté les coordinateurs des groupes des communautés vietnamiennes dans ces deux pays pour avoir une vision plus claire de la situation et est prêt à prendre les mesures nécessaires pour protéger les citoyens'', a souligné Mme Pham Thu Hang.

Les citoyens vietnamiens ayant besoin d'aide peuvent contacter la hotline du département consulaire de l'ambassade du Vietnam au Maroc aux numéros suivants : +212 7 61 86 87 29 ou +212 6 18 53 65 52 ; ou l'ambassade du Vietnam en Égypte et en Libye au +202 27 36 43 27, ou la hotline de protection des citoyens du département consulaire du ministère des Affaires étrangères au +84 981 84 84 84, a-t-elle ajouté. - VNA