Le lait concentré sucré de Vinamilk sont consommés dans 30 pays dans le monde. Photo : internet

Hanoï (VNA) - Avec ses produits de lait concentré sucré dans la catégorie «Aliments transformés », la société par actions de produits laitiers Vinamilk s’est vue décerner The Asian Export Awards (Prix à l'exportation asiatique) à Singapour. Il s’agit de l’unique société laitière vietnamienne à avoir l’honneur de le recevoir.



The Asian Export Awards honore les premières entreprises asiatiques dans l’exportation ainsi que les produits et services en matière d’exportation ayant grandement contribué au développement des entreprises en Asie.



Pour remporter ce prix, les entreprises doivent répondre à nombreux critères exigeants : les activités d’exportation doivent être efficaces pendant ces 24 derniers mois ; leurs produits exportés doivent contribuer considérablement aux activités d’affaires des entreprises; les entreprises doivent renouveler leurs produits pour augmenter leur compétitivité sur le marché.



En 2018, Vinamilk a réalisé un chiffre d’affaires de 2,25 milliards de dollars. Depuis 1997, ses produits sont exportés dans plus de 50 pays et territoires du monde.



La société s'est fixé pour objectif de figurer parmi les 50 plus grandes entreprises mondiales de produits laitiers et de réaliser un chiffre d’affaires de 3,5 milliards de dollars en 2021.-VNA