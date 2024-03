Le drapeau de la République de Corée flotte aux côtés des drapeaux des pays membres de l’ASEAN. (Photo : koreatimes.co.kr)



Séoul, 1er mars (VNA) – Alors que la concurrence commerciale entre la Chine et les États-Unis continue de s'intensifier, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) émerge rapidement comme la base manufacturière mondiale de la République de Corée et un important marché d'exportation.Dans un récent rapport de la Banque de Corée (BOK) sur les caractéristiques des exportations de la République de Corée et ses perspectives d'avenir, la banque a évalué que cinq pays de l'ASEAN (ASEAN 5), dont le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines et la Thaïlande, ont actuellement la plus grande proportion des importations de la République de Corée parmi les 10 pays membres de l'ASEAN.Depuis 2019, l'excédent commercial entre la République de Corée et les cinq pays a largement dépassé celui avec la Chine. En 2023, les investissements directs étrangers (IDE) de la République de Corée dans la région sont passés à la deuxième place seulement après les États-Unis.Selon le rapport, l’ASEAN est considérée comme le point de transit final des exportations de la République de Corée avant d’atteindre d’autres marchés. En 2022, environ la moitié des exportations de la République de Corée vers les cinq pays membres de l’ASEAN étaient destinées à la production de biens de consommation sur place, et les investissements de la République de Corée dans les cinq pays ont également fortement augmenté avec les flux commerciaux d’exportation.Les exportations de la République de Corée vers les pays de l’ASEAN 5 devraient augmenter dans les temps à venir, grâce à des facteurs tels que la reprise continue de l’économie des technologies de l’information (TI), une croissance économique plus rapide que prévu aux États-Unis et l’augmentation des investissements dans les pays émergents.En outre, non seulement elle a directement bénéficié de la reprise économique de l’ASEAN 5, mais la reprise plus rapide que prévu de l’économie américaine, ainsi que la reprise de la consommation en Europe, contribueront à l’augmentation des exportations de la République de Corée vers la région de l’ASEAN.L’ASEAN émerge de plus en plus comme une base manufacturière mondiale stable et robuste, et la concurrence de la République de Corée avec d’autres pays garantit que sa part de marché attendue dans la région augmentera à moyen et long terme. La concurrence devrait s’intensifier non seulement dans le secteur des biens intermédiaires, mais également dans celui des biens de consommation de bout en bout tels que les véhicules électriques et les batteries. En effet, les entreprises chinoises et japonaises cherchent à accroître leur production dans les pays de l’ASEAN, en construisant des usines pour produire des voitures et des batteries pour véhicules électriques.La BoK a déclaré que pour que les exportations vers l'ASEAN augmentent de manière stable à l'avenir, la République de Corée doit se concentrer sur l'amélioration de la qualité des biens intermédiaires comme matières premières pour la production, tout en prêtant attention à l'augmentation des exportations de biens de consommation de haute qualité, en tenant compte tenir compte du potentiel de croissance de la population et du marché de consommation de l'ASEAN.- VNA