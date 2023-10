Route Hô Chi Minh. Photo: kinhtedothi.vn



Hanoï (VNA) - Le ministre des Transports, Nguyên Van Thang, vient de signer une décision approuvant le projet d'investissement pour la construction des tronçons Rach Soi - Ben Nhât et Go Quao - Vinh Thuân de la route Ho Chi Minh.

Le projet de la construction des tronçons Rach Soi - Ben Nhât et Go Quao - Vinh Thuân de la route Ho Chi Minh. Photo: Projet de carte nationale de développement des infrastructures techniques



Le projet, d’une longueur totale de 51,94 km, traversera les districts de Châu Thanh, Giông Riêng, Go Quao, Vinh Thuân de la province de Kien Giang, et le district de Hong Dân de la province de Bac Liêu.



L'investissement total du projet s'élève à 3.904 milliards de dôngs (plus de 160 millions de dollars) provenant du budget de l'État. Les travaux devraient s’achever en 2026.



Une fois opérationnel, le projet contribuera à promouvoir le rôle de la route Hô Chi Minh en termes de connectivité des localités, à favoriser le développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité nationales au Sud-Ouest. -VNA