Les ministres des Affaires étrangères des pays aséaniens. Photo: VNA



Jakarta (VNA) - La 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-56) s’est penchée sur la situation en Mer Orientale. Les ministres se sont dis préoccupés par les activités de récupération des terres et les incidents graves dans la région qui érodent la confiance, augmentent les tensions et compromettent potentiellement la paix, la sécurité et la stabilité dans la région.



Dans un communiqué conjoint publié après la réunion de deux jours à Jakarta, les ministres ont réaffirmé la nécessité de renforcer la confiance mutuelle, de faire preuve de retenue dans la conduite d'activités susceptibles de compliquer ou d'aggraver les différends et d'affecter la paix et la stabilité, ainsi que d'éviter les actions capables de compliquer la situation.



L'ASEAN a réaffirmé la recherche de solutions pacifiques aux différends conformément aux principes largement reconnus du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).

Ils ont souligné l'importance de la non-militarisation et de la retenue dans la conduite d'activités susceptibles de compliquer la situation et d'aggraver les tensions en Mer Orientale.

Ils ont également souligné l'importance de la mise en œuvre pleine et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC).



Ils se sont félicités des progrès réalisés dans les négociations en vue d'un code de conduite efficace et substantiel en Mer Orientale (COC) conformément au droit international, notamment la CNUDM.

Ils ont également souligné l'importance d'adopter des mesures préventives et de renforcement de la confiance pour favoriser la confiance entre les parties concernées. -VNA