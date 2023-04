Afin de promouvoir la croissance économique dans la période post-pandémique, le gouvernement vietnamien promeut le paiement en ligne et le règlement des démarches administratives via le Portail national de la fonction publique.Dans l’avenir, le gouvernement continuera d'améliorer les institutions, de mettre en place un mécanisme de gestion adapté à l'environnement commercial numérique et de créer des conditions favorables à l'innovation.Selon Nguyen Trung Chinh, président du Conseil d'administration, directeur général de CMC Technology Group et vice-président de l'Association des entreprises privés du Vietnam, pour améliorer la qualité du processus de transformation numérique au niveau national, il est nécessaire d’appliquer des progrès technologiques et scientifiques pour créer des produits, services et solutions de haute qualité « made in Vietnam ».Selon le Programme national de transformation numérique, l'économie numérique devrait contribuer au Produit intérieur brut national à hauteur de 30% d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement, le ministère de l'Information et des Communications et les entreprises vietnamiennes de technologie de l'information doivent travailler ensemble pour construire une infrastructure numérique solide.En outre, le gouvernement peut coopérer avec les entreprises pour renforcer le déploiement et la vulgarisation des plateformes mutualisées pour optimiser les coûts d'investissement, diversifier les sources d'information dans la vie des gens et soutenir les activités des entreprises. Dans le même temps, le cadre institutionnel est également très important pour façonner l'économie numérique nationale, a noté Nguyen Trung Chinh.Il a également recommandé d’accélérer la participation du secteur privé à la construction des infrastructures de l’économie nationale. –VNA