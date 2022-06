Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Service du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de Ho Chi Minh-Ville et l'Université Van Hien ont organisé le 29 juin un symposium intitulé "Offre et demande de main-d'œuvre de haute qualité pour l'Asie de l'Est: Défis et solutions pour Ho Chi Minh-Ville ».

Il a permis aux participants, dont des représentants de plusieurs universités et des dirigeants de nombreuses organisations, de discuter de mesures pour accélérer le développement des ressources humaines afin de répondre à la demande du marché de l’Asie de l'Est.

Selon Dang Duc Long, directeur du Centre d'information, d'analyse et de prévision économiques de la Commission économique du Comité central du Parti, il est nécessaire de développer une nouvelle stratégie dans l’envoi de travailleurs et experts à l’étranger.

Plusieurs participants ont appelé à se concentrer davantage sur l'amélioration de la qualité des ressources humaines pour répondre aux exigences des marchés à revenus élevés, notamment dans les domaines des technologies, de la fabrication, des soins de la santé.-VNA