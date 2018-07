La ministre de la Santé Nguyen Thi Kim Tien à la cérémonie de lancement d’un cours d’entraînement à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Lors de la cérémonie de lancement d’un cours d’entraînement lundi à Ho Chi Minh-Ville, la ministre de la Santé Nguyen Thi Kim Tien a proposé huit mesures visant à améliorer la qualité des services de soin et de traitement des maladies chroniques des établissements de santé au niveau local.

Il s’agit d’améliorer la qualité des services médicaux, de renouveler le mode de fonctionnement des établissements de santé, de moderniser leurs équipements et infrastructures, d’établir un mécanisme financier spécifique, de renforcer les compétences des cadres et médecins, l’application des technologies, et la communication sur les maladies chroniques.

« Dans l’avenir, les stations médicales communales seront chargées du contrôle, du traitement et de la prévention des maladies chroniques comme le diabète, des maladies cardiovasculaires, liées à la tension artérielle et respiratoires chroniques… » a souligné la ministre avant de demander aux stations médicales communales de valoriser la médecine traditionnelle.

Selon le service municipal de la Santé, Ho Chi Minh-Ville a fixé l’objectif d’ici 2020 que chaque station médicale communale dispose d'au moins deux médecins. -VNA