Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) reçoit le président de la JICA, Tanaka Akihiko. Photo: VNA Tokyo (VNA) – A l'occasion de sa participation au Sommet commémoratif du 50e anniversaire des relations ASEAN-Japon et de ses activités bilatérales au Japon, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu des rencontres le 18 décembre avec le président de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) Tanaka Akihiko et le président du Conseil international des échanges d'amitié du Japon (FEC) Ken Matsuzawa.

En recevant le président de la JICA, Tanaka Akihiko, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré remercier l’agence japonaise pour sa coordination avec le Vietnam afin de mettre en œuvre efficacement les procédures du prêt d'aide publique au développement (APD) de nouvelle génération de 50 milliards de yens (351,4 millions de dollars) et des récents projets d'APD, faisant du Japon le premier fournisseur d'APD au Vietnam et contribuant ainsi à dynamiser la coopération en matière d'APD entre les deux pays.

Il a proposé à la JICA de se coordonner plus étroitement avec des ministères, branches et localités vietnamiens pour concrétiser le partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde entre le Vietnam et le Japon avec des programmes, projets, feuilles de route plus spécifiques et efficaces.

Le dirigeant vietnamien a suggéré à la partie japonaise de continuer de prêter attention et d’étudier la fourniture d'une APD de nouvelle génération sous forme de soutien budgétaire au Vietnam pour développer des projets d'infrastructures stratégiques...

Il a également appelé l’aide japonais dans de nouveaux domaines tels que la transformation numérique, la transformation verte, l'industrie des semi-conducteurs, l'innovation, et aussi le renforcement de la coopération dans les domaines du travail, de la santé, de l'éducation, de la protection de l'environnement, l'amélioration de la qualité de vie des citoyens...

Séance de travail avec le FEC. Photo: VNA Le président de la JICA s’est engagé à se coordonner étroitement avec des ministères, branches et localités du Vietnam pour mettre en œuvre la coopération selon les priorités mentionnées par le chef du gouvernement vietnamien.

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le président du FEC, Ken Matsuzawa, qui a exprimé sa satisfaction devant le développement vigoureux des relations Vietnam- Japon ces 50 dernières années.

Il a déclaré que des entreprises japonaises s’intéressent à l’investissement et à l’expansion des investissements au Vietnam, notamment dans les domaines de la construction, de l’industrie, de l’énergie, de la finance, des sciences et des technologies, de l’alimentation, de la santé, de l’éducation.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé au FEC de multiplier les activités de coopération économique, d’échange entre les deux peuples et de soutenir la communauté vietnamienne au Japon.