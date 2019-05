Des vétérans de la bataille de Dien Bien Phu lors d’une rencontre avec des jeunes à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Service municipal de l’Information et de la Communication et la compagnie Book Street (Rue du livre) de Ho Chi Minh-Ville ont lancé mardi une série d'activités marquant le 65e anniversaire de la Victoire de Dien Bien Phu (7 mai) et les 50 ans d’exécution du Testament du Président Ho Chi Minh (10 mai).



Une exposition de panneaux intitulée « Dien Bien Phu-Histoire des gens qui font l’histoire » s’est ouverte le même jour dans la Rue du livre de Ho Chi Minh-Ville, dans le 1er arrondissement, parallèlement à une autre exposition de photos et d’archives sur la vie et la carrière du Président Ho Chi Minh.



Outre ces manifestations, des rencontres avec des vétérans de la bataille de Dien Bien Phu ont été organisées. Des tables rondes et colloques sur le Testament du grand leader vietnamien sont également prévus.



Ces événements prendront fin le 19 mai.-VNA