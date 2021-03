La 18e Conférence des chefs des forces de défense de l'ASEAN ( ACDFM-18 ) a eu lieu le 18 mars par visioconférence, sous l'égide du Brunei. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - Le Cambodge s'engage à renforcer la coopération au sein de l'ASEAN et avec les partenaires de dialogue de l'ASEAN pour faire face aux menaces sécuritaires et humanitaires, aux catastrophes, à la criminalité transnationale et à la cybercriminalité.

C’est ce qu’a déclaré le général Vong Pisen, commandant en chef de l'Armée royale cambodgienne, lors de la 18e Conférence des chefs des forces de défense de l'ASEAN (ACDFM-18) organisée le 18 mars par visioconférence, sous l'égide du Brunei.

Le général Vong Pisen, a également exhorté les pays membres de l'ASEAN à poursuivre les efforts conjoints pour lutter contre la pandémie de COVID-19 en promouvant la vaccination sur l’esprit humanitaire, d’équité et de non-discrimination.

Il s’est déclaré convaincu que les pays membres de l'ASEAN, en particulier les armées de l'ASEAN, continueraient de maintenir leurs liens étroits et leur coopération afin de maintenir la paix et le développement dans la région dans un esprit de solidarité, d'amitié et de coopération.

L’ACDFM-18 a mis en évidence les efforts conjoints de toutes les armées de l'ASEAN dans la lutte contre divers défis et menaces communes dans la région.

Elle s'est terminée par l'adoption d'une déclaration conjointe et le transfert de la présidence de l'ACDFM au Cambodge, qui va assumer la présidence tournante de l'ASEAN en 2022. -VNA