Cérémonie d'ouverture de l'exposition. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans l’ambiance festive du printemps, une exposition de peinture, photo et sculpture a ouvert ses portes le 31 janvier au Centre d’exposition des beaux-arts et de la photographie au 29, rue Hang Bai, Hanoï.

Organisée par le Département des beaux-arts, de photographie et d'exposition (relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme) en coordination avec le musée des Beaux-arts du Vietnam, l’exposition a pour but de marquer le 90e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février).

Photo: VNA

La manifestation présente 70 œuvres de peinture, de graphisme, de sculpture et de photographie sur la beauté naturelle et la chaleur de la population du Vietnam, réalisées par 30 auteurs qui sont des fonctionnaires et employés du Département des beaux-arts, de photographie et d'exposition et du musée des Beaux-arts du Vietnam.

Cet événement durera jusqu'au 6 février. -VNA