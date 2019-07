HTV Challenge Cup 2019 se déroulera du 2 au 4 août dans le district de Cu Chi, à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - HTV Challenge Cup 2019, la plus grande course de voitures tout-terrain du Vietnam, se déroulera du 2 au 4 août dans le district de Cu Chi, à Ho Chi Minh-Ville, avec la participation de 69 équipes.



L'information a été annoncée par la Télévision de Ho Chi Minh Ville (HTV) lors d'un point presse donné le 30 juillet dans la ville.



La compétition devrait attirer 138 coureurs de 18 clubs de voitures tout-terrain venus de villes et provinces du pays tels que Hanoï, Thai Nguyen, Lang Son, Nghe An, Quang Ninh, Da Nang, Binh Phuoc, Binh Duong, Dong Nai, Ba Ria - Vung Tau, An Giang et Ho Chi Minh-Ville.



Les équipes se disputeront dans 17 épreuves de cinq catégories différentes.

La compétition a pour but de développer la course de voitures tout-terrain au Vietnam, notamment à Ho Chi Minh-Ville et de choisir des sportifs pour les courses internationales.



Selon le comité d’organisation, il s'agit de la première course de voitures tout-terrain au Vietnam qui a son propre thème et son mascotte de rhinocéros. -VNA