Hanoï, 18 août (VNA) - L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a récemment rendu ses conclusions d'enquête et a proposé au Parquet populaire suprême de poursuivre 38 personnes impliquées dans l'escroquerie au kit de test COVID-19 chez Viêt A Technologies JSC.

Photo d'illustration : VNA

Parmi eux, six ont fait l'objet de poursuites pour "acceptation de pots-de-vin", à savoir l'ancien ministre de la Santé Nguyen Thanh Long et son ancien secrétaire Nguyen Huynh, ancien directeur du centres de contrôle des maladies (CDC) de Hai Duong, Pham Duy Tuyen, ancien chef adjoint du département des sciences et des technologies du ministère des Sciences et des Technologies Trinh Thanh Hung, ancien chef du département de l'équipement sanitaire et de la construction des ouvrages de la santé, Nguyên Minh Tuân.



Le directeur général de la société Viet A, Phan Quoc Viet, et le directeur général adjoint, Vu Dinh Hiep, ont été recommandés pour être poursuivis pour « violation des règles d'appel d'offres, causant de graves conséquences » et « pots-de-vin ».



L'ancien ministre des Sciences et des Technologies Chu Ngoc Anh sera poursuivi pour "violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, causant des pertes et du gaspillage".



L'agence de police d'enquête a gelé les transactions et les dépôts et a confisqué un total d'environ 1.700 milliards de dongs (73,9 millions de dollars) dans le cadre de cette affaire.

En décembre 2021, la police a arrêté et engagé des poursuites judiciaires contre Phan Quoc Viet, directeur général de Viêt A Technologies JSC, pour avoir augmenté le prix des kits de test RT-PCR COVID-19 et versé des pots-de-vin aux responsables de la santé pour vendre leurs kits de test.



Phan Quoc Viet et les principaux dirigeants de l'entreprise avaient admis être de connivence avec les responsables des hôpitaux et des centres de contrôle des maladies (CDC) pour fournir des kits de test COVID-19 aux hôpitaux et aux CDC à des prix fixés par l'entreprise, qui étaient bien supérieurs au prix de production.- VNA