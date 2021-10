Hanoi (VNA) - Le Prix "Bùi Xuân Phai - pour l'amour de Hanoï" 2021 (14e édition) s’est conclu par la remise de plusieurs distinctions, le 28 octobre à Hanoï. Le compositeur Hông Dang s’est vu remettre le Grand Prix.

Le "Grand Prix pour l’amour de Hanoï" 2021 a été décerné au compositeur Hông Dang.

Pour la 14e édition du Prix "Bùi Xuân Phai - pour l'amour de Hanoï", le jury a récompensé le compositeur Hông Dang pour ses contributions exceptionnelles à la musique de la capitale, notamment la création de plusieurs chansons emblématiques sur Hanoï comme Hoa sua (Alstonia scholaris) et Ky niêm thành phô tuôi tho (Souvenirs de la ville de l'enfance).



Né en 1936 dans la province de Nghê An (Centre), Hông Dang (de son vrai nom Nguyên Hông Dang) a découvert Hanoï lorsqu’il commença ses études en 1956 au Département de la composition de l’École de musique du Vietnam (actuellement l'Académie nationale de musique du Vietnam). Sa première œuvre ayant pour thème Hanoï est l’oratorio Sông Hông ngàn nam (Fleuve Rouge millénaire). Pendant de nombreuses années, il a formé des générations de musiciens à l'Académie nationale de musique du Vietnam.



Des œuvres significatives pour la capitale



Trois autres distinctions ont été également attribuées : le "Prix de l'œuvre" récompensant une œuvre artistique (poésie, peinture, danse, théâtre, cinéma ou architecture) ; le "Prix de l'idée" qui distingue une proposition originale, et enfin le "Prix du travail" qui honore une activité ayant amélioré le cadre de vie de la capitale.



Le "Prix de l'œuvre" a été remis à un livre et une exposition de photos intitulé "Hanoi 1967-1975" du photographe allemand Thomas Billhardt. Durant cette période, le photographe s’est rendu plusieurs fois au Vietnam pour prendre des clichés de la guerre, qui lui ont valu une reconnaissance internationale. "Hanoi 1967-1975" se compose de 130 photos en couleur et en noir et blanc, se concentrant sur la vie quotidienne de Hanoï pendant les années de guerre.

Remise du "Prix de l'idée pour l’amour de Hanoï" 2021, le 28 octobre.

Ce sont plusieurs projets architecturaux qui ont remporté le "Prix de l'idée" : le plan d'aménagement d’un lotissement urbain le long du fleuve Rouge, le projet de construction d'une galerie souterraine anti-inondation, d’une autoroute souteraine et de transformation de la rivière Tô Lich en un parc historique, culturel et spirituel.



Le "Prix du travail" a récompensé la campagne de vaccination à grande échelle qu’a mis en œuvre Hanoï en septembre 2021.



Mise en valeur des espaces verts de la capitale

Lancement du concours de photos et de vidéos "Hanoï vert" dans le cadre de la cérémonie de la remise du prix "Bùi Xuân Phai : pour l’amour de Hanoï", le 28 octobre.

Lors de cette cérémonie, le journal Thê thao & Van hoa (Sport et Culture) relevant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a lancé le concours de photos et de vidéos "Hà Nôi mat xanh" (Hanoï vert). Ouvert à toutes et tous, les propositions sont à envoyer du 28 octobre 2021 au 15 juillet 2022. Chaque auteur ou groupe d’auteurs peut soumettre plusieurs œuvres correspondant au thème du concours. Une légende doit obligatoirement accompagner la photo. Concernant la vidéo, la durée maximum est de 10 minutes.



Un prix spécial d'une valeur d'au moins 30 millions de dôngs, en plus des premier, deuxième, troisième prix et du prix d’encouragement, sera décerné. Les œuvres finalistes et lauréates seront exposées et récompensées dans le cadre de la cérémonie du Prix "Bùi Xuân Phai - Pour l'amour de Hanoï" 2022 (15e édition).



Quelques mots sur le prix Bùi Xuân Phai



Le prix Bùi Xuân Phai porte le nom de ce célèbre peintre disparu en 1998, qui réalisa de nombreuses toiles sur le Vieux quartier de la capitale qui nourrira toute son existence sa créativité. Ce prix a été créé en 2008 à l'initiative du journal Thê thao & Van hoa ainsi que de la famille du peintre afin d'honorer les auteurs et œuvres, vietnamiens ou non, qui témoignent d’un amour particulier pour la capitale.



Durant ces 14 dernières éditions du Prix "Bùi Xuân Phai - pour l'amour de Hanoï", 13 Grand Prix ont été attribués aux personnes suivantes :

1. Le "Hanoïologue" Nguyên Vinh Phuc (2009)

2. L’écrivain Tô Hoài (2010)

3. Le Professeur Phan Huy Lê (2011)

4. Le guitariste Van Vuong (2012)

5. Le photographe Quang Phùng (2013)

6. Le chercheur Nguyên Tuân San (2014)

7. Le chercheur Giang Quân (2015)

8. Le photographe Lê Vuong (2016)

9. L’homme de culture Huu Ngoc (2017)

10. Le collectionneur et chercheur Nguyên Ba Dam (2018)

11. Le Docteur, "Enseignant Émérite" Nguyên Thua Hy (2019)

12. Le compositeur Phu Quang (2020).

13. Le compositeur Hông Dang (2021).- CVN/VNA