Hanoï (VNA) - Après plus de sept jours de travail intensif, avec un haut sens de responsabilité envers le Parti et la nation, le XIIIe Congrès national du Parti s’est clôturé le 1er février à Hanoï, ouvrant les aspirations au développement d’un pays prospère et heureux.

La présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân préside la séance de clôture du XIIIe Congrès national du Parti, le 1er février à Hanoï. Photo : VNA/CVN

Les 1.587 délégués, représentant les plus de 5,1 millions de membres du Parti dans l’ensemble du pays, ont apporté au congrès la volonté et l’espoir de tout le Parti, de l’armée et du peuple.

Suivant la devise "Solidarité - Démocratie - Discipline - Créativité - Développement", l’événement s’est déroulé à un moment de grande signification. Le Vietnam a parcouru un chemin de cinq années d’exécution des objectifs et tâches fixés dans la Résolution du XIIe Congrès national du Parti, enrichissant les réalisations des 35 ans de mise en œuvre du Renouveau, des 30 ans de réalisation du Programme politique pour l’édification du pays dans la période de transition vers le socialisme (Programme 1991), de 10 ans de réalisation du Programme 2011 (Programme complété et développé de celui 1991), ainsi que de la Stratégie 2011-2020 de développement socio-économique.

La séance de clôture a été menée, le 1er février, sous l’égide de la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân, au nom du Présidium du congrès. Elle a réuni également d’anciens dirigeants du Parti communiste du Vietnam (PCV), de l’État et du Front de la Patrie du Vietnam, des Mères Héroïnes, chercheurs, artistes, dignitaires religieux et jeunes, ainsi que des ambassadeurs et représentants en chef de plusieurs organisations internationales.



Des centaines de messages de félicitations



Au nom du secrétariat du congrès, Nguyên Thanh Hai a annoncé la réception par le XIIIe Congrès du PCV de 368 lettres et messages de félicitations de 167 partis politiques, 18 organisations de partis, 6 organisations régionales et internationales, 130 organisations socio-politiques et d’amitié populaires, 26 organes de représentation diplomatique étrangères au Vietnam et de 21 particuliers venant de 93 pays, au dernier décompte datant du 31 janvier.

Le Comité central du PCV du 13e mandat. Photo : VNA/CVN

Thuân Huu, membre du Comité central (CC) du PCV du XIIe mandat, rédacteur en chef du journal Nhân Dân (Peuple), a dévoilé déclaré les résultats des votes à propos de certaines questions relatives aux documents soumis au congrès.

Au nom du Présidium, Vo Van Thuong a prononcé le rapport des résultats d’élections du Politburo, du secrétaire général, du Secrétariat, de la Commission d’inspection du PCV et du président de cette commission du XIIIe mandat. Aux termes de ces rapports, le congrès a élu le CC, lequel comprend 180 membres officiels et 20 membres suppléants.



Lors du premier plénum du CC du XIIIe mandat, Nguyên Phu Trong, avait été réélu secrétaire général du CC du PCV, avec un très haut degré de consensus.



Le congrès a affirmé que le PCV continuerait à persévérer sur la voie du marxisme-léninisme, la pensée Hô Chi Minh, en les appliquant de façon créative aux conditions du Vietnam à chaque période, avec les objectifs d’indépendance nationale, de socialisme et de Renouveau, pour un peuple riche, un pays puissant, démocratique, équitable et moderne. Il a souligné la nécessité de renforcer l’édification et le réajustement du Parti et du système politique pour qu’ils soient transparents et puissants, de concrétiser et d’appliquer au mieux les préconisations du Parti, de remédier aux faiblesses dans la direction et dans l’application des politiques…

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong prononce le discours de clôture du XIIIe Congrès national du PCV. Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a remercié les délégués de l’avoir réélu à l’organe du Parti pour le XIIIe mandat, ainsi que de lui avoir confié cette grande tâche devant le Parti et la population.

Il a prononcé son discours de clôture, précisant que le congrès avait discuté, dans une ambiance animée et démocratique, puis adopté ses documents d’une grande portée stratégique pour le développement national, dont le Rapport politique, la Stratégie de développement socio-économique décennale 2021-2030, l’orientation et les tâches de développement socio-économique quinquennale de 2021 à 2025.



Les orientations pour ces dix prochaines années



Le Rapport politique a identifié des objectifs concrets non seulement au cours du XIIIe mandat, mais aussi pour les décennies à venir : d’ici 2025, être un pays en développement avec une industrie globalement moderne, dépassant le niveau de revenu intermédiaire de la tranche inférieure ; en 2030, être un pays en développement avec une industrie moderne et un revenu élevé ; devenir un pays développé à revenu élevé en 2045.

Deux déléguées issues d'ethnies minoritaires. Photo : VNA/CVN

En vue de réaliser ces objectifs, le Rapport politique et les rapports spécifiques définissent 12 orientations stratégiques de développement pour 2021-2030.

Les orientations importantes couvrent d’importantes questions de développement du pays au cours des dix prochaines années, dont poursuivre la réforme de la pensée ; construire et compléter de manière synchrone les institutions pour un développement national durable; perfectionner les institutions pour le développement de l’économie de marché à orientation socialiste; renouveler vigoureusement le modèle de croissance, restructurer l’économie, industrialiser et moderniser le pays, se concentrer sur l’innovation et la créativité ; accélérer la transformation numérique du pays, développer l’économie et la société numériques ; créer une percée dans l’éducation et la formation, les sciences et des technologies ; développer des ressources humaines de haute qualité, attirer et apprécier les talents, et appliquer fortement les réalisations la 4e Révolution industrielle.

Au nom du nouveau CC, Nguyên Phu Trong s’est engagé à déployer tous les efforts possibles pour surmonter les difficultés, achever les tâches et faire avancer les réalisations révolutionnaires déjà récoltées.



"Le CC travaillera avec l’ensemble du Parti et le peuple pour promouvoir les traditions glorieuses et l’expérience précieuse du Parti et de la nation, renforcer la solidarité et améliorer le courage politique et la capacité de travail", a-t-il déclaré.



Il a également souligné la volonté de mener à bien la résolution adoptée lors du XIIIe Congrès national du Parti fraîchement conclu, répondant aux exigences de la révolution dans la nouvelle période, ainsi qu’aux aspirations de l’ensemble du Parti, de l’armée et du peuple de développement d’un pays prospère et heureux.



Nguyên Phu Trong a remarqué que pour faire entrer le pays dans une nouvelle période de développement, il était important de susciter l’esprit et la volonté, la détermination de rendre le pays prospère et heureux, la nation puissante et durable ; de promouvoir les valeurs culturelles et la force des Vietnamiens dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie.



Un pays développé à revenu élevé



"Aujourd’hui, nous pouvons être heureux et affirmer à l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée que le XIIIe Congrès national du PCV a été couronné de succès !", a affirmé Nguyên Phu Trong.



"Ce succès encouragera vivement l’ensemble du Parti, de l’armée et du peuple de continuer à surmonter les difficultés et défis, et de profiter des opportunités afin de faire de notre nation un pays développé à revenu élevé, orienté vers le socialisme", a-t-il souligné.



Le secrétaire général a proposé à l’issue de cet événement que tous les comités et organisations du Parti se concentrent sur une bonne diffusion et propagande des résultats du congrès. Ils devraient également étudier et bien comprendre les résolutions et les documents, ainsi que développer et mettre en œuvre rapidement les programmes et plans d’action afin de lancer un mouvement d’émulation patriotique profond, de motiver l’esprit d’innovation et de surmonter les difficultés afin de rapidement appliquer la Résolution du congrès dans la vie de tous les jours.



Le chef du Parti a appelé à un plus grand soutien des vétérans révolutionnaires, des anciens dirigeants du Parti, de l’État et du Front de la Patrie, des organisations sociopolitiques, des secteurs, des ministères, des soldats, des Vietnamiens dans le pays et à l’étranger, et des amis internationaux pour les aider à s’acquitter des tâches assignées.



Il a également adressé ses salutations aux vétérans révolutionnaires, Mères Héroïnes, invités de marque, délégués, compatriotes tant dans le pays qu’à l’étranger, soldats et amis internationaux à l’occasion du prochain festival du Nouvel An lunaire. -CVN/VNA