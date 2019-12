Hanoï (VNA) - Placé sous le thème “Déchets”, le concours de peinture “le Danemark dans nos yeux 2019” a attiré la participation enthousiaste d’enfants d’écoles et d’ateliers d’art de l’ensemble du pays. Le comité d’organisation a reçu plus de 15.000 œuvres venues de 29 villes et provinces du pays.



La cérémonie de remise des prix s’est déroulée le 3 décembre à Hanoï.



Nguyên Khanh Linh, 6 ans, du club d’art ArtHome Mullberry Lane, a remporté le prix spécial avec “Ne laissez pas les déchets envahir la mer”. Deux premiers prix, trois 2e prix, six 3e et 100 prix d’encouragement ont aussi été remis.

“Je suis très impressionné et étonné par la création et le talent des enfants vietnamiens, ainsi que par leur préoccupation vis-à-vis de l’environnement. Ces peintures créatives transmettent des messages forts sur la protection de la nature, sur la connexion entre l’homme et la nature. De plus, cette manifestation vise à approfondir l’amitié et la solidarité entre nos deux peuples, à resserrer les relations de coopération entre les deux pays dans la sensibilisation du public à l’importance d’un monde vert et propre'', a déclaré l’ambassadeur danois au Vietnam, Kim Højlund Christensen lors de la cérémonie de remise.

Cette année, le concours a été co-organisé par l’ambassade du Danemark au Vietnam, la VIDAFA, la Maison d’édition Kim Dông, le journal Nhi Dông et la compagnie My Kingdom - Lego Vietnam.

La première édition fut organisée en 2016 en l’honneur de la célébration du 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Danemark.

Il s’agit d’un concours annuel pour les enfants dont les thèmes diffèrent d'une année à l'autre, notamment l’environnement et les espaces verts. - CPV/VNA