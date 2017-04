Bientôt le forum sur les Femmes et l’Economie de l’APEC

Photo: internet

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a organisé lundi à Ho Chi Minh-Ville une conférence pour préparer le forum sur les Femmes et l’Economie de l’APEC.

Le forum sur les Femmes et l’Economie de l’APEC aura lieu au Vietnam cette année pour améliorer l'intégration et la capacité économique des femmes dans un monde en pleine mutation technologique.​

Cet évènement réunira 500 représentants de 21 pays, grands groupes et organisations, et se concentrera sur la promotion de l'égalité des sexes pour une croissance économique inclusive, l'augmentation de la compétitivité et de la créativité pour les entreprises appartenant à des femmes, et la réduction des écarts entre les sexes dans le développement des ressources humaines.​

La présidente du Conseil des femmes entrepreneures du Vietnam​, dépendant de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI), Nguyen Thi Tuyet Minh a déclaré que le Vietnam avait besoin de documents juridiques spécifiques et détaillés sur l'égalité des sexes dans les entreprises ainsi que d'un mécanisme sur le recrutement et la formation des femmes chaque année.

Les participants ont appelé l'État à élaborer davantage de politiques visant à favoriser les activités des entreprises employant principalement des femmes. -VNA