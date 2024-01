Photo : VNA



Davos (VNA) - Après son arrivée le 16 janvier (heure locale) à Davos en Suisse pour assister à la 54e réunion annuelle du Forum économique mondial 2024 (WEF 2024), le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé un échange de vue avec des entreprises sur la coopération dans le développement de l'intelligence artificielle (IA), l'industrie automobile, les puces et l’écosystème semi-conducteurs.

L’événement a réuni, entre autres, des dirigeants de nombreuses grandes entreprises mondiales dans le domaine des technologies telles que : Google, Siemens, Mahindra, Ericsson, Visa Inc, Qualcomm...

Les entreprises ont hautement apprécié la vision du Vietnam dans le domaine des technologies et ses progrès réalisés dans la réduction des émissions de carbone, des émissions nettes à zéro d'ici 2050, dans le développement d'une économie verte et durable.

Elles se sont engagées à continuer leurs investissements et affaires au Vietnam, tout en souhaitant que le gouvernement vietnamien continue à créer des conditions favorables pour qu’elles puissent coopérer avec les entreprises vietnamiennes pour investir et se développer dans les domaines des technologies, de l'innovation, des semi-conducteurs, de l'IA, les infrastructures stratégiques…

Partageant avec les grandes entreprises technologiques participant l’échange de vue le développement et le succès du Vietnam, Pham Minh Chinh a déclaré qu'après près de 40 ans de renouveau, le Vietnam est passé d'un pays sous-développé à un pays en développement. La taille de l'économie vietnamienne a atteint 435 milliards de dollars, se figurant parmi les 40 premières économies mondiales.

Le Vietnam a signé 16 accords de libre-échange avec 60 plus grandes économies mondiales. Le Vietnam entretient de bonnes relations diplomatiques avec des pays, des organisations du monde entier pour la paix, l'amitié, la coopération et le développement. Le pays entretient aussi des partenariats stratégiques globaux avec six pays comme la Chine, la Russie, le Japon, l'Inde, la République de Corée et les États-Unis.

Le Vietnam mobilise toutes les ressources pour servir un développement national rapide et durable, en s’appuyant sur les sciences, les technologies et l’innovation ; s'efforce de devenir un pays en développement doté d'une industrie moderne et d'un revenu intermédiaire supérieur d'ici 2030 et un pays développé à revenu supérieur d’ici 2045, a-t-il souligné.

Le Vietnam a élaboré et mis en œuvre la Stratégie nationale sur la recherche, le développement et l'application de l'IA et crée un environnement favorable au développement de nombreuses entreprises d'IA dans de nombreux domaines tels que la santé, la communication, l'éducation, la cybersécurité, la finance, l’usine intelligente, la ville intelligente et la technologie des semi-conducteurs...

Le Vietnam a publié une Stratégie nationale de croissance verte pour la période 2021-2030, une vision jusqu'en 2050, comprenant une feuille de route pour convertir les moyens de transport à l'utilisation de l'électricité et encourageant l’utilisation de l’énergie propre et verte.

En particulier, le Vietnam a clairement défini sa vision et sa grande détermination dans la poursuite et le développement de l'industrie des semi-conducteurs et dans la construction d'un écosystème pour l'industrie des semi-conducteurs. Le Vietnam publiera une stratégie de développement de l'industrie des semi-conducteurs et un projet visant à former 50 000 ingénieurs dans ce domaine, a informé le dirigeant vietnamien.



Enfin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souhaité que les entreprises continuent à investir à long terme, de manière stable et efficace au Vietnam et à coopérer avec le Vietnam pour mettre en œuvre avec succès ses objectifs fixés. - VNA