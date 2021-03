Le secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï , Vuong Dinh Huê. Photo: hanoimoi.com.vn

Hanoï (VNA) - Hanoï devra inclure le développement culturel, sportif et humain dans sa stratégie pour 2021-2026, a déclaré ce mercredi le secrétaire du Comité du Parti de la capitale, Vuong Dinh Huê, au Service municipal de la Culture et des Sports.

Il faut que notre capitale millénaire demeure un grand centre culturel du Vietnam, a-t-il souligné.

«Il est nécessaire de rénover et de mettre en valeur le patrimoine architectural et historique de Hanoï. Il convient d’inclure dans le programme de transition numérique les secteurs culturels et touristiques. Afin d’attirer plus de visiteurs, des réductions de tarifs devront être appliquées», a-t-il dit.

Trân Thê Cuong, directeur du Service de la Culture et des Sports de Hanoï, a fait savoir que 179 monuments historiques avaient été restaurés pour un coût de 65,4 millions de dollars. Le Service a pour mission de réorganiser des expositions au Musée de Hanoï et de numériser l’histoire et la culture de Thang Long-Hanoï.-VOV/VNA