Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue, a adressé une lettre à la présidente de la Chambre des représentants belge, Eliane Tillieux, à l’occasion de l'approbation par la Chambre, le 5 novembre dernier, d’une résolution en faveur des victimes vietnamiennes de l'agent orange.La Chambre des représentants belge a adopté, avec un vote unanime de 100%, un document appelant au soutien des victimes vietnamiennes.Vuong Dinh Hue a souligné l'importance de cette résolution qui mettait en lumière les conséquences de la dioxine et de la guerre de manière globale à l'échelle internationale.La Belgique est le premier pays à adopter une telle résolution en solidarité avec les victimes de l’agent orange. Cette action marque un jalon historique affirmant les bonnes relations de coopération Vietnam-Belgique, surtout alors que les deux pays célèbrent les 50 ans de leurs relations diplomatiques.Vuong Dinh Huê a exprimé ses sincères remerciements envers Eliane Tillieux et les députés belges pour avoir adopté cette résolution et pour leurs contributions aux relations Vietnam-Belgique.À cette occasion, Vuong Dinh Hue a invité Eliane Tillieux et les membres de la Chambre des représentants belge à visiter le Vietnam. - VNA