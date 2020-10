Hanoi (VNA) – Une série d’activités se déroulent du 21 au 23 octobre et du 6 au 8 novembre à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville, dans le cadre de la Foire de la gastronomie Vietnam - République de Corée 2020.

Hanoi et Hô Chi Minh-Ville accueillent la Foire de la gastronomie Vietnam - République de Corée. Photo d’illustration : baochinhphu.vn

Les événements visent à renforcer les relations commerciales et culturelles entre les deux pays, en particulier dans le contexte post-épidémique.

Les activités dans le cadre de la foire comprennent des événements au profit des entreprises du 21 au 23 octobre et une foire de la gastronomie pour le public tenue du 6 au 8 novembre prochaine. La série d’événements devrait rétablir les relations culturelles perturbées par l’épidémie de Covid-19, ainsi que promouvoir la coopération et le développement mutuel entre les deux pays.

Plus précisément, dans trois jours du 21 au 23 octobre, des séminaires en ligne entre les exportateurs et les importateurs de produits alimentaires des deux pays se tiennent aux deux hotels Lotte à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville.

Il y a environ 56 entreprises sud-coréennes dans des domaines importants tels que les fruits frais, le ginseng, les boissons, les sauces, la sauce de soja, les nouilles, les fruits de mer et quelque 150 importateurs vietnamiens.

Du 6 au 8 novembre, la Foire de la gastronomie Vietnam - République de Corée aura lieu à l’Opéra de Hanoi avec 56 stands de cuisine, de culture, de tourisme, de beauté et de technologie.

En plus de se déguster des plats préparés par des chefs qualifiés, les visiteurs découvriront la culture et la technologie telles que l’écriture de la calligraphie sud-coréenne, la prise de photos avec des modèles d’endroits célèbres de la République de Corée, l’expérience avec des technologies de beauté et de maquillage avancées, et des équipements électroniques. – NDEL/VNA