Equipes participant à la Coupe de la Télévision de Vinh Long 2019. Photo: VNA



Vinh Long (VNA) - Le tournoi international de volley-ball - Coupe de la Télévision de Vinh Long 2019 - s’est ouvert lundi soir, 26 août, dans la province de Vinh Long (Delta du Mékong).

Ce tournoi international voit la participation de dix équipes, cinq masculines (Loterie de Vinh Long, Hô Chi Minh-Ville, Sanest Khanh Hoa, Hebei de Chine et Gendarmerie royale du Cambodge) et cinq féminines (Télévision de Vinh Long, VTV Binh Dien Long An, Kinh Bac de Bac Ninh, Twinview de Malaisie et Singapour).

Les équipes sont divisées en deux groupes pour les hommes et femmes. La totalité des prix s’élèvent à 600 millions de dôngs (26.000 dollars), soit le double de 2018. Le champion recevra une prime de 150 millions de dôngs.

Dans son discours, le vice-président du Comité populaire de Vinh Long, Lu Quang Ngoi, a souligné que cette compétition aiderait les équipes vietnamiennes à se préparer aux Championnats national 2019. Ce tournoi est également l'occasion de renforcer les relations d’amitié et la coopération internationale entre la province de Vinh Long et des pays étrangers, de faire la promotion de la culture et des potentiels touristiques locaux.

Le tournoi se poursuivra jusqu’au 31 août. -VNA