Remise des prix aux équipes féminines gagnantes. Photo: VNA



Vinh Long (VNA) – Après six jours de compétitions, le tournoi international de volley-ball - Coupe de la Télévision de Vinh Long 2019 - s’est clôturé le 31 août dans la province éponyme du Delta du Mékong.

Chez les hommes, l’équipe de Ho Chi Minh-Ville a remporté le premier prix. Les deuxième et troisième prix sont revenus aux équipes Sanest Khanh Hoa et Loterie de Vinh Long.

Chez les femmes, l’équipe Télévision de Vinh Long s’est classée au premier rang, devant les équipes Kinh Bac (province de Bac Ninh, Nord) et VTV Binh Dien Long An.

Les champions ont reçu une prime de 150 millions de dôngs chacun.

Dans son discours prononcé lors de la cérémonie de clôture, le vice-président du Comité populaire de Vinh Long, Lu Quang Ngoi, a souligné que cette compétition avait aidé les sportifs participants à acquérir des expériences et à se préparer aux prochains tournois régionaux comme internationaux.

Le tournoi international de volley-ball - Coupe de la Télévision de Vinh Long 2019 – a eu lieu du 26 au 31 août. L’événement a réuni dix équipes, cinq masculines (Loterie de Vinh Long, Hô Chi Minh-Ville, Sanest Khanh Hoa, Hebei de Chine et Gendarmerie royale du Cambodge) et cinq féminines (Télévision de Vinh Long, VTV Binh Dien Long An, Kinh Bac de Bac Ninh, Twinview de Malaisie et Singapour). –VNA