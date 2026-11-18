Hanoï (VNA) – Le classement VNR500 2026, qui distingue les 500 plus grandes entreprises du Vietnam, a été officiellement publié le 17 novembre par Vietnam Report et le journal VietNamNet.



Cette édition marque le 20e anniversaire du classement, qui témoigne de la croissance et du renforcement des capacités de gestion des entreprises vietnamiennes dans un contexte économique mondial en constante évolution.



Créé en 2007, le VNR500 offre un panorama de deux décennies de développement et d'adaptation de l'économie vietnamienne, depuis l'adhésion du pays à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en passant par les crises financières mondiales et la pandémie de COVID-19, jusqu'à la transformation numérique et à l'essor de l'intelligence artificielle. Durant cette période, les entreprises nationales ont considérablement accru leur taille et renforcé leurs capacités.



Selon les statistiques établies sur les 20 éditions du classement, 2.725 entreprises ont figuré au moins une fois dans le VNR500. Parmi elles, 73 ont réussi à maintenir leur présence sans interruption pendant deux décennies. Ces résultats illustrent la résilience et la capacité d'adaptation des entreprises vietnamiennes, qui leur permettent de préserver leur rôle moteur dans l'économie nationale.



Cette évolution reflète également l'intégration croissante du Vietnam dans l'économie mondiale. Le chiffre d'affaires cumulé des 500 plus grandes entreprises du pays a été multiplié par près de neuf, passant de 1,2 million de milliards de dôngs en 2007 à 10,4 millions de milliards de dôngs en 2026. Cette progression s'est accompagnée de l'expansion du commerce extérieur, dont la valeur totale est passée de 111 milliards de dollars en 2007 à plus de 1.000 milliards de dollars sur les dix premiers mois de 2026, ainsi que de la hausse continue des investissements directs étrangers.



Les résultats d'une enquête sur les performances des entreprises du VNR500 au cours des neuf premiers mois de 2026 font état d'une reprise, malgré un contexte macroéconomique encore difficile. Ainsi, 71,4 % des entreprises interrogées ont enregistré une hausse de leur chiffre d'affaires, 67,9 % une augmentation de leurs bénéfices et 68,6 % une progression de leurs commandes par rapport à la même période de l'année dernière. Les principaux indicateurs de rentabilité ont également connu une amélioration par rapport à 2025. La rentabilité moyenne des actifs (ROA) s'est établie à 6,7 %, la rentabilité des ventes (ROS) à 8,3 % et la rentabilité des capitaux propres (ROE) à 18,8 % pour l'ensemble du classement.



La hausse des coûts demeure toutefois un défi : 62,5 % des entreprises interrogées font état d'une augmentation de leurs coûts d'exploitation. Pour y faire face, elles entendent notamment optimiser l'utilisation de leurs ressources grâce à la transformation numérique (65,5 %), investir dans l'économie verte (58,2 %) et renforcer leur participation aux chaînes de valeur mondiales (50,9 %).



Le classement 2026 confirme la présence de grands groupes parmi les dix premières entreprises du pays. Ce Top 10 comprend Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen, Petrovietnam, le Groupe Électricité du Vietnam (EVN), Vingroup, Petrolimex, Viettel, BIDV, Agribank, VietinBank et Hoa Phat.



Dans la catégorie des dix plus grandes entreprises privées du Vietnam, les premières places sont occupées par Vingroup, Hoa Phat, Mobile World Investment Corporation (MWG), VPBank, Techcombank, Vietjet, Masan, HDBank, FPT et ACB.



La cérémonie de distinction et de publication officielle du classement des 500 plus grandes entreprises vietnamiennes (VNR500) 2026 devrait se tenir le 8 janvier 2027 à Hanoï. -VNA