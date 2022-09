Photo : Visa

Hanoï (VNA) - Visa - un leader mondial des technologies de paiement électronique, a coopéré avec l'Université d'économie relevant de l'Université nationale de Hanoï pour lancer un programme de coopération visant à renforcer les compétences en gestion financière pour les étudiants vietnamiens.

Selon Dang Tuyet Dung, directrice de Visa au Vietnam et au Laos, dans le cadre de ce programme, Visa organisera des sessions de formation à l’Université Fulbright Vietnam, l’Université des sciences naturelles d e l'Université nationale de Ho Chi Minh-Ville, l’Université des langues étrangères de l'Université nationale de Hanoï, l'Université du travail et des affaires sociales et d'autres universités participant au programme.

"Visa accorde toujours des soutiens des jeunes afin qu'ils puissent tirer parti des avantages des compétences en gestion financière numérique", a souligné Mme Dang Tuyet Dung.

Le programme de formation en gestion financière est une initiative mondiale d'éducation financière qui relie les individus, les éducateurs ainsi que les secteurs public et privé pour diffuser les outils et les ressources.

Visa est le leader mondial des technologies de paiement électronique qui traite les transactions de paiement entre les consommateurs, les entreprises, les institutions financières et les agences gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires.-VNA