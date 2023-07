Vinh Long (VNA) - Une cérémonie a eu lieu le 3 juillet dans le district de Long Ho de la province de Vinh Long (delta du Mékong) pour honorer les séjours chez l'habitant (homestay) qui ont remporté les prix du tourisme de l'ASEAN, et promouvoir les activités touristiques sur l'îlot d'An Binh.Selon le vice-président du Comité populaire du district de Long Ho, Vo Trung Son, l'îlot d'An Binh, comprenant quatre communes que sont An Binh, Hoa Ninh, Dong Phu et Binh Hoa Phuoc, a un grand potentiel de développement touristique.Actuellement, ces communes abritent plus de 20 homestay s, dont neuf ont remporté les prix du tourisme de l'ASEAN depuis 2017, a rappelé Vo Trung Son.De son côté, le directeur du Département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, Phan Van Giau, a souligné que l'îlot d'An Binh avait attiré plus de 40% du nombre total de touristes dans la province.Au cours de la période 2017-2023, les homestays locaux ont reçu trois fois les prix du tourisme de l'ASEAN, ce qui rend le tourisme de Vinh Long si distinctif.Il a demandé aux familles d'accueil locales de continuer à promouvoir leurs réalisations, à améliorer leurs services, et à renforcer leur coopération pour former une chaîne de valeur, contribuant à la mise en œuvre de l'objectif de faire du tourisme un secteur phare de la province en 2025.Plus tôt, un concours culinaire des homestays de Vinh Long avait été organisé, présentant des plats traditionnels et des produits exemplaires de la province. -VNA