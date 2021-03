Procédures administratives au Centre des services publiques de la province de Vinh Long. Photo: internet

Vinh Long (VNA) - La province méridionale de Vinh Long a pour objectif de réduire les procédures administratives, fournir des services numériques, achever l’édification de l'e-gouvernement d'ici 2030.



Il s’agit des contenus principaux dans l'application des technologies de l'information au fonctionnement des services publics, le développement de l'administration électronique et de l’administration numérique, la garantie de la cybersécurité de la province au cours de la période 2021-2025.



Concernant l'application des technologies de l'information dans des services publics, Vinh Long s'efforcera de traiter en ligne d'ici 2023 90% des dossiers au niveau provincial, 80% au niveau de district et 60% au niveau communal. En outre, 100% des procédures administratives provinciales seront annoncées sur l’e-portail de la province.

Quant à l'application des technologies de l'information aux particuliers et aux entreprises, d'ici la fin de 2021, Vinh Long fournira 100% des services publics en ligne au niveau 4 et les intégrera dans le portail national de services publics. L'infrastructure de réseau de large bande en fibre optique couvrira plus de 80% des familles et 100% des communes ; les services de réseau mobile 4G / 5G et les téléphones mobiles intelligents seront largement renforcés ; le pourcentage de la population disposant d’un compte de paiement électronique sera plus de 50%.



Pour atteindre les objectifs fixés, la province de Vinh Long promeut l'utilisation des services publics via le système à guichet unique, le traitement des dossiers sur l’internet; tout en créant des conditions favorables pour les entreprises de présenter et de fournir des produits et des services numériques.



La province continuera de mettre en œuvre ses accords de coopération avec les entreprises de télécommunications pour déployer des infrastructures et services liés à l’application des technologies de l'information à la communication, à la gestion, à l'enseignement-apprentissage et à la mise en œuvre des services publics en ligne.



De plus, la province continue d'améliorer la capacité du personnel en charge des technologies de l'information. En parallèle, Vinh Long mettre en œuvre à titre expérimental la fourniture d'un certain nombre de services urbains intelligents. -VNA